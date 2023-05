Vodja ukrajinskih obveščevalcev: Ne moremo več izgubljati časa #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Veliko civilistov ostaja pod rusko okupacijo in ne moremo več izgubljati časa. Osnovno količino orožja in druge opreme že imamo. Vse, kar lahko rečem, je, da se bo protiofenziva kmalu začela," je Kirilo Budanov dejal v intervjuju za japonsko radiotelevizijsko korporacijo.

Dodal je, da mora Ukrajina uporabiti vse sile in sredstva, da prežene Rusijo s svojega ozemlja, in da bo za nadaljevanje tega prizadevanja potrebna večja dobava orožja in streliva.

Po besedah ​​Budanova so prestregli 90 odstotkov ruskih napadov na ukrajinske čete in logistiko, ki naj bi ovirali priprave na protiofenzivo. Ukrajina je te napade lahko prestregla s svojimi izboljšanimi sistemi zračne obrambe, je pojasnil.

Po njegovih besedah se ruske sile vse bolj srečujejo s pomanjkanjem morale, ker "nihče ne razume", zakaj se borijo v Ukrajini. Prav zato pričakuje, da bo izid ukrajinske protiofenzive kritična prelomnica v vojni, ki bo odločila, ali bo Ukrajina ponovno pridobila velik del svojega ozemlja ali pa bodo njeni zavezniki pritisnili nanjo, da se z Rusijo sreča za pogajalsko mizo.