Prigožin: Zavzeli smo Bahmut, vračamo se v Rusijo #vŽivo

Jevgenij Prigožin , vodja vojaške skupine plačancev Wagner, je sporočil, da so njegove sile zavzele celotno ozemlje Bahmuta in da se kmalu vračajo v Rusijo.

"Osvojili smo vse ozemlje, ki smo ga obljubili, do zadnjega centimetra," je v zvočnem sporočilu na Telegramu dejal Jevgenij Prigožin in dodal, da bodo njegovi borci prihodnji teden zapustili fronto. Svoje položaje bodo predali ruskemu obrambnemu ministrstvu in po napovedih 25. maja zapustili območje spopadov, poroča Sky News.

Rusija je v nedeljo namreč sporočila, da je zavzela celotno ukrajinsko mesto Bahmut. Napad na že skoraj zravnano mesto je vodila ruska najemniška vojaška skupina Wagner. Ruski predsednik Vladimir Putin je vojakom čestital za zavzetje mesta in dejal, da bodo najzaslužnejši nagrajeni, poročajo ruske tiskovne agencije.

"Z vami ne morem deliti taktičnih informacij naše vojske, naših bojevnikov, lahko pa rečem, da nas Rusija ne more okupirati ali zmagati v tej vojni," je povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in pojasnil, da tam ni več ničesar. "Bahmut je danes le še v naših srcih," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dejal ukrajinski predsednik.

Rusi napadli mesto Dnipro

Ponoči je Rusija napadla mesto Dnipro. Po informacijah tamkajšnjih poročevalcev so Rusi izvedli serijo eksplozij, čeprav še ni jasno, ali je šlo za protiletalske sisteme, ki uničujejo ruske rakete, ali ruske rakete in brezpilotna letala, ki zadenejo svoje cilje.

Sergij Lisak, guverner regije Dnipro, je na Telegramu dejal: "Zahvaljujoč obrambnim silam smo zdržali napad." Tiskovna agencija RBC-Ukrajina pa je poročala, da je v Dnipru odjeknilo 15 eksplozij in da je bilo opozorila o nevarnosti mogoče slišati več kot 90 minut.

Britanski veleposlanik v Ukrajini je ponoči tvitnil o napadih na Kijev, čeprav o njih trenutno ni dodatnih informacij.