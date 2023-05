Putin ruskim silam čestital za zavzetje Bahmuta #vŽivo

Potem ko je pozno v soboto ruska vojska potrdila navedbe najemniške skupine Wagner, da so v celoti zavzeli Bahmut na vzhodu Ukrajine, je ruski predsednik Vladimir Putin Wagnerju in vojski čestital za zavzetje tega mesta. Zavzetje Bahmuta so potrdili tudi v sporočilu za javnost ruskega obrambnega ministrstva, ukrajinska stran pa še ne.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov



8.55 Zelenski: Bahmut je le še v naših srcih

8.25 Putin ruskim silam čestital za zavzetje Bahmuta

8.55 Zelenski: Bahmut je le še v naših srcih

"Razumeti morate, da tam ni več ničesar. Bahmut je danes le še v naših srcih," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odgovoril na vprašanje novinarjev, ali so ruske sile zavzele mesto.

8.25 Putin ruskim silam čestital za zavzetje Bahmuta

"Vladimir Putin je jurišnim enotam Wagnerja in vsem pripadnikom ruskih oboroženih sil, ki so jim zagotovili potrebno podporo in kritje, čestital za dokončanje operacije osvoboditve Artemovska," je ruska tiskovna agencija Tass povzela sporočilo Kremlja. Artemovsk je poimenovanje Bahmuta iz sovjetskih časov.

Kot je zapisalo rusko obrambno ministrstvo, je bila operacija rezultat akcije Wagnerjevih jurišnih enot ob podpori topništva in letalstva "južne enote" ruske vojske, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Kijevu so navedbe o zavzetju v soboto zvečer zanikali in sporočili, da se boji nadaljujejo, priznali pa so, da so razmere kritične. Na Putinove izjave se še niso odzvali.

Ukrajinsko mesto, kjer je pred vojno živelo približno 70 tisoč ljudi, je po večmesečnih srditih bojih med ruskimi in ukrajinskimi silami ostalo praktično brez civilnega prebivalstva. Obe strani sta v spopad vložili veliko moči, čeprav mesto po mnenju analitikov nima velike strateške vrednosti.