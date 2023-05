Rusi izvedli "izjemno intenziven" napad na Kijev: ljudje bežijo v zaklonišča, zagorelo več vozil #vŽivo

447. dan vojne iz Ukrajine poročajo o novih ruskih zračnih napadih na Kijev, ki pa jih je zračni obrambni sistem uspešno odvrnil. Mestne oblasti so sporočile, da je šlo za "izjemno intenziven" napad. Poškodovane so najmanj tri osebe, ruševine so padle in poškodovale živalski vrt, zagorelo je tudi več avtomobilov.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.42 Rusi so zgodaj zjutraj napadli Kijev

6.19 Lukašenko: Naša vojska je v stanju visoke pripravljenosti

6.42 Rusi so zgodaj zjutraj napadli Kijev

V torek zgodaj so morali prebivalci Kijeva poiskati zavetje, saj je sledil nov napad Rusov. Po mestu so se oglasile sirene za zračni napad, medtem ko je bil ukrajinski sistem zračne obrambe aktiviran za prestrezanje brezpilotnih letal in drugih letečih predmetov nad več okrožji, je na Telegramu sporočil kijevski župan Vitalij Kličko.

Zračni obrambni sistem je odvrnil ruske zračne napade na Kijev in druge dele Ukrajine, so zgodaj zjutraj poročali ukrajinski uradniki. "Protizračna obramba deluje proti ciljem," je na aplikaciji Telegram zapisal Andrij Jermak, vodja urada predsednika Volodimirja Zelenskega.

Mestne oblasti so sporočile, da je bil napad "izjemno intenziven", uporabili so brezpilotna letala ter križarske in morda tudi balistične rakete. Dodali so, da je to je že osmi zračni napad ta mesec.

"Bilo je izjemno po intenzivno, izstrelili so največje število raket v najkrajšem možnem času," je na Telegramu sporočil vodja vojaške uprave glavnega mesta Ukrajine Serhij Popko.

Tudi ukrajinske vojaške oblasti so zapisale, da zračna obramba odbija napade na prestolnico.

Massive number of outgoing Ukrainian SAMs during tonight’s Russian air raid on Kyiv. pic.twitter.com/G0sahlmTZo — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 16, 2023

Župan Kijeva Vitalij Kličko je objavil še, da so bile ranjene najmanj tri osebe in da so ruševine padle na živalski vrt, v občini Ševčenivski in Solomjanskij pa je zaradi ruševin zagorelo več avtomobilov.

6.19 Lukašenko: Naša vojska je v stanju najvišje pripravljenosti

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je obiskal osrednjo poveljniško točko poveljstva vojaškega letalstva in zračne obrambe.

"Ni potrebe po dolgih poročilih. Poglejmo, kaj se dogaja okoli naše države, predvsem v zraku. Zelo pogosto razpravljamo o varnostnih vprašanjih naše države, predvsem v zračnem prostoru. Trenutne razmere niso kritične, vendar pa obstajajo dejavniki, ki povzročajo skrb," je dejal.

Beloruski voditelj je povedal tudi, da so beloruske sile v stanju najvišje pripravljenosti. "V Barjanščini, poleg nas, so bila pred tremi dnevi sestreljena štiri letala. Na to smo morali odgovoriti. Mi in naše sile smo od takrat v stanju povišane pripravljenosti," je poudaril.