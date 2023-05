Rusi med Evrovizijo napadli domače mesto ukrajinskih predstavnikov #vŽivo

Poudarki dneva:



7.15 Rusi napadli domače mesto ukrajinskih evrovizijskih predstavnikov

Le nekaj trenutkov, preden je duet Tvorchi, ukrajinska predstavnika na letošnji Pesmi Evrovizije, stopil na evrovizijski oder v Liverpoolu, so njuno domače mesto Ternopil zadele ruske rakete, poroča BBC. V napadu sta bili poškodovani dve osebi.

Napad je potrdil tudi župan Serhiy Nadal, ki je povedal, da je bilo poškodovanih več skladišč.

Duet Tvorchi je deset minut pred nastopom na Instagramu objavil novico, da so ruske rakete zadele mesto Ternopil v zahodni Ukrajini. Po nastopu sta povedala: "Ternopil je ime najinega domačega mesta, ki ga je Rusija bombardirala, medtem ko sva na evrovizijskem odru prepevala o naših jeklenih srcih, neuklonljivosti in volji. To je sporočilo za vsa mesta v Ukrajini, ki so vsak dan obstreljena. Evropa, združi se proti zlu zaradi miru!"

Right when the #Eurovision final was live, #Russia attacked the Kyiv & Ternopil regions. The last is the home region of @TvorchiBand who represented #Ukraine at the contest this year.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/s6BE7MAzxG