Biden in Sanchez o migracijah, Ukrajini in dvostranskih odnosih

ZDA se prav v teh dneh spoprijemanju z novim navalom migrantov in prosilcev za azil po izteku prepovedi vstopa v ZDA zaradi pandemije covid-19 in ob uveljavitvi novih pravil za sprejemanje prosilcev za azil.

Španija in ZDA imajo skupne interese glede demokracije

"Oboji se soočamo z izzivi migracij na zahodni polobli," je na začetku srečanja v Ovalni pisarni Sanchezu dejal Biden. ZDA so prepričale Španijo in Kanado, da sprejmeta več prosilcev za azil, kar krepi argument Bidnove vlade, da so migracije globalen problem, ki potrebuje globalno rešitev, podobno kot begunske krize, ki so v zadnjih letih prizadele Sirijo, Afganistan in Ukrajino.

"Španija in ZDA imajo skupne interese glede demokracije, blaginje ter varnih in urejenih migracijskih tokov," pa je dejal Sanchez.

Voditelja sta govorila tudi o ruski invaziji na Ukrajino, podnebnih spremembah in drugih vprašanjih. Sanchez se je nedavno sestal s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom in brazilskim predsednikom Luizom Inaciem Lulo da Silvo, ki sta predstavila svoje predloge za končanje konflikta.

Predstavniki Bele hiše so zavrnili kitajski mirovni načrt v 12 točkah in Peking pozvali, naj uporabi svoj vpliv in ruskega predsednika Vladimirja Putina pozove h končanju vojne.

Španija se zavzema za trajen in pravičen mir

Sanchez je dejal, da se Španija, ki bo julija prevzela predsedovanje Svetu EU, zavzema za trajen in pravičen mir pri rešitvi ukrajinske krize. Pojasnil je, da je na strani Bidna in drugih zahodnih zaveznikov, ki obsojajo rusko agresijo. "Da ne bo pomote, v tej vojni sta agresor in žrtev. V tej vojni je agresor predsednik Putin," je dejal Sanchez.

Španska delegacija je ameriške gostitelje pozvala, naj nadaljujejo čiščenje onesnaženega ozemlja v Španiji po jedrski nesreči leta 1966. Zaradi trčenja v zraku so štiri ameriške vodikove bombe padle v bližini vasi na jugu Španije. Nobena od bomb ni eksplodirala.

Sanchez je sicer odnose med Madridom in Washingtonom označil za odlične. Ob tem je pozval k nadaljevanju sodelovanja pri boju proti podnebnim spremembam, pravilih glede umetne inteligence in delu pri napredku blaginje srednjega in delavskega razreda na obeh straneh Atlantika. Napovedal je, da ima Španija za predsedovanje EU ambiciozne cilje, na čelu s tem, kako bi uskladili industrializacijo EU z ameriškim gospodarstvom in utrdili sodelovanje z Latinsko Ameriko. V tej regiji imajo Španija in ZDA skupne interese.

Sanchez je tudi napovedal, da bosta vladi podpisali sporazume o sodelovanju pri krepitvi enakopravnosti spolov, pravic skupnosti LGBT in boju proti podnebnim spremembam.