Odločitve, sprejete na vrhu skupine G7 v Hirošimi na Japonskem, so namenjene poskusom obvladovanja Rusije in Kitajske, se je danes na sklepe voditeljev sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav odzval ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Kitajska pa je zahodne države obtožila vmešavanja v njene notranje zadeve.

Lavrov je na novinarski konferenci ponovil trditev Moskve, da Zahod vojno v Ukrajini izrablja za strateški poraz Rusije.

Naloga je bila zastavljena glasno in odkrito - premagati Rusijo na bojišču, a ne le to, odpraviti jo kot geopolitičnega tekmeca, je dejal vodja ruske diplomacije.

Na izjave G7 se je odzvalo tudi kitajsko zunanje ministrstvo in se pritožilo Japonski kot organizatorki srečanja. Ministrstvo je sporočilo, da G7 ignorira pomisleke Kitajske in jo napada ter se vmešava v njene notranje zadeve, vključno s Tajvanom.

"Skupina G7 ignorira resne skrbi Kitajske in vztraja pri manipulaciji z zadevami, povezanimi s Kitajsko, obrekuje in napada Kitajsko ter se grobo vmešava v njene notranje zadeve," je sporočil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva.

Skupina G7 poje pesem o mirnem svetu, vendar "zavira razvoj drugih držav" ter vpliva na mir in regionalno stabilnost, je opozoril in G7 opisal kot majhno skupino, ki služi "sebičnim interesom" ZDA.

Voditelji G7 so se na vrhu v Hirošimi dogovorili za okrepitev sankcij proti Moskvi in se zavzeli za zmanjšanje gospodarske odvisnosti od Kitajske. Peking pa so pozvali, naj pritisne na Rusijo, da preneha z vojaško agresijo in umakne svoje sile iz Ukrajine. Foto: Guliverimage

Biden: Prihodnost sveta bo pisala indijsko-pacifiška regija

Ameriški predsednik Joe Biden je na srečanju z voditelji Japonske, Avstralije in Indije ob robu vrha G7 na Japonskem danes dejal, da prihodnost sveta vidi v indijsko-pacifiški regiji. Poudaril je, da so v zadnjih letih države t.i. zavezništva Quad še poglobile svoje sodelovanje, japonski premier pa je opozoril, da se je varnostno okolje zaostrilo.

Biden je na srečanju držav zavezništva Quad, ki obsega Japonsko, Indijo, Avstralijo in ZDA, poudaril, da je indijsko-pacifiška regija ključna za svetovno politiko, saj bo v njem "pisana prihodnost sveta." Dejal je, da so partnerice v zavezništvu v zadnjih letih poglobile svoje odnose in dosegle znaten napredek.

"Naše poslanstvo ostaja enako," je poudaril Biden in dejal, da se zavzemajo za vizijo svobodne, odprte, varne in uspešne indijsko-pacifiške regije.

Quad ali multilateralni varnostni dialog je varnostno zavezništvo, ki se osredotoča na indijsko-pacifiško regijo in predstavlja protiutež naraščajoči vojaški in gospodarski moči Kitajske. Od svoje izvolitve Biden v zunanji politiki ZDA posebno pozornost posveča razmeram v tej regiji, ki obsega območje od Indijskega do severnega dela Tihega oceana. Foto: Reuters

Japonski premier Fumio Kishida je opozoril, da se je varnostno okolje od zadnjega srečanja zavezništva lani še bolj zaostrilo, in opozoril, da je "svoboden in odprt mednarodni red, ki temelji na pravni državi, ogrožen."

Države četverice so sprva načrtovale obsežno srečanje v Avstraliji, ki naj bi se odvilo v naslednjih dneh. Biden pa je zaradi notranjepolitične krize odpovedal obisk Avstralije in postanek v Papui Novi Gvineji.

Napovedal je, da se bo v Washington vrnil neposredno z Japonske, z namenom da prepreči grozečo plačilno nesposobnost ameriške vlade. Srečanje se je zato preselilo v Hirošimo, a v znatno okrnjeni različici.

Indija in Avstralija nista članici skupine G7, vendar se vrha sedmih vodilnih gospodarskih sil v Hirošimi udeležujeta kot gostji, še navaja dpa.