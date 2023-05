Vodja ruske najemniške vojaške skupine Wagner Jevgenij Prigožin je danes sporočil, da so njegove enote zavzele mesto Bahmut na vzhodu Ukrajine, kjer spopadi trajajo od lanskega poletja. V Kijevu so navedbe zanikali in sporočili, da se boji nadaljujejo.

"20. maja 2023, danes opoldne, smo Bahmut v celoti zavzeli," je sporočil Prigožin v videoposnetku, ki ga je objavil na Telegramu. Na posnetku z oboroženimi moškimi stoji pred porušenimi stavbami.

BREAKING: Wagner Group chief claims his forces have taken control of Bakhmut pic.twitter.com/GSMfgpnq8l — The Spectator Index (@spectatorindex) May 20, 2023

"Operacija za zavzetje Bahmuta je trajala 224 dni (...). Tu je bil samo Wagner," je dodal Prigožin, ki je v sporu z rusko vojsko. Napovedal je, da bodo njegove enote nadzor nad mestom ruski vojski predale do 25. maja.

"Do 25. maja bomo popolnoma preiskali mesto, vzpostavili obrambne položaje in ga predali vojski. Mi pa se bomo vrnili v oporišča," je dejal Prigožin v videoposnetku.

Tiskovni predstavnik ukrajinskega vzhodnega poveljstva je medtem po poročanju britanskega BBC navedel, da se boji v mestu nadaljujejo. Ukrajinsko obrambno ministrstvo pa je danes poročalo o obnovljenih spopadih v Bahmutu.

Ukrajinsko mesto, kjer je pred vojno živelo približno 70.000 ljudi, je po večmesečnih srditih bojih med ruskimi in ukrajinskimi silami ostalo praktično brez civilnega prebivalstva. Obe strani sta v boj za mesto vložili veliko moči, čeprav po mnenju analitikov nima velike strateške vrednosti. Foto: Reuters

"V Bahmutu potekajo srditi spopadi. Razmere so kritične," je na Telegramu sporočila namestnica obrambnega ministra Hana Maljar. "Za zdaj naši branilci nadzorujejo nekatere industrijske in infrastrukturne objekte na tem območju," je poudarila.

Skupina Wagner vodi večmesečni ruski napad na Bahmut, v tej najdaljši in najbolj krvavi bitki v okviru ruske agresije na Ukrajino pa je prišlo do izraza rivalstvo med najemniško skupino in rusko redno vojsko.

"V Bahmutu se nismo borili samo z ukrajinsko vojsko, ampak tudi z rusko birokracijo, ki nam je na pot postavljala palice," je danes dejal Prigožin.

14.55 Rusija: Zahod z dobavo letal Ukrajini ogromno tvega

Če bodo zahodne države Ukrajini dobavile bojna letala F-16, bodo tvegale ogromno, je danes po poročanju ruske tiskovne agencije TASS opozoril namestnik ruskega zunanjega ministra Aleksander Gruško.

S tem se je odzval na napovedi ZDA, da bodo zahodnim zaveznicam dovolile, da Ukrajini dobavijo bojna letala F-16 ameriške izdelave, ter omogočile skupne programe zaveznic za usposabljanje pilotov ukrajinske vojske. "Vidimo, da se zahodne države še vedno držijo scenarija eskalacije. Pri tem so izpostavljene velikanskemu tveganju," je dejal Gruško, poroča britanski BBC.

12.55 Rusija krepi sile za zavzetje Bahmuta

Rusija je na fronti za mesto Bahmut na vzhodu Ukrajine okrepila svoje enote, kar naj bi bil odgovor na nedavno napredovanje ukrajinskih sil v okolici mesta, so danes sporočili z britanskega obrambnega ministrstva. Ocenjujejo, da ima ruska vojska na voljo omejene sile, kar pomeni, da je zavzetje Bahmuta prioriteta ruskega vodstva.

10.40 Ukrajinci sestrelili več letal kamikaze iranske izdelave

Ukrajinska zračna obramba je nad ukrajinsko prestolnico ponoči sestrelila več brezpilotnih bojnih letal, so danes sporočile ukrajinske oblasti in opozorile, da gre za že enajsti ruski zračni napad na Kijev od začetka maja.

Padajoči ostanki so poškodovali dve stanovanjski hiši, avtomobile in ceste, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ukrajinske letalske sile so sporočile, da je bilo na območju Kijeva sestreljenih skupno 18 brezpilotnih letal kamikaze iranske izdelave.

10.35 Zelenski je prispel v Hirošimo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes prispel v Hirošimo, kjer se bo udeležil vrha voditeljev držav G7. "Danes bo mir bližje," je po prihodu sporočil Zelenski, ki je v petek pozdravil "zgodovinsko" odločitev Bele hiše, da omogoči dobavo naprednih vojaških letal Ukrajini in usposabljanje za ukrajinske pilote.

7.50 Ameriška zelena luč za dostavo F-16 Ukrajini

Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je dejal, da je predsednik Joe Biden v petek na vrhu skupine G7 na Japonskem "obvestil svoje kolege v skupini" o odločitvi. Ameriški vojaki bodo tudi usposabljali ukrajinske pilote za uporabo letal, je dejal Sullivan.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je to potezo pozdravil kot "zgodovinsko odločitev". ZDA morajo v skladu s svojo zakonodajo odobriti ponovni izvoz opreme, ki so jo kupile zaveznice, ta poteza pa bo omogočila drugim državam, da pošljejo svoje obstoječe zaloge F-16 v Ukrajino.