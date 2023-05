Nov nočni napad na Ukrajino: "Nad Kijev poslano veliko število dronov" #vŽivo

Ponoči so se v Ukrajini znova oglasile sirene za zračni napad, trajale so približno eno uro. Kot je povedal vodja kijevske vojaške uprave Sergij Popko, so Rusi nad Kijev poslali veliko število brezpilotnih letal, ki pa so jih ukrajinske obrambne sile uspešno sestrelile. Eksplozije so odjeknile še v nekaterih drugih ukrajinskih regijah, o napadu pa poročajo tudi iz ruskega mesta Belgorod.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.39 Rusi iz zraka napadli Kijev, eksplozije tudi v drugih regijah

6.43 Napad tudi v Belgorodu

V vseh ukrajinskih okrožjih in mestu Kijev je bila zjutraj od 2.30 aktivirana nevarnost zračnega napada zaradi grožnje napadov brezpilotnih letal in raket. Eksplozije so odjeknile v Lvovu, Černigovu, Mikolajevu, Dnipropetrovsku in Kijevu.

"Rusi so na Kijev poslali veliko število brezpilotnih letal," je povedal vodja kijevske vojaške uprave Sergij Popko in kasneje sporočil, da so bila vsa letala sestreljena. Popko trdi, da poskuša Kremelj izčrpati ukrajinsko zračno obrambo s pošiljanjem brezpilotnih letal šahed iranske izdelave.

Poročil o žrtvah ali večji materialni škodi za zdaj ni.

Medtem o napadih poročajo tudi iz Rusije. Najmanj dva človeka naj bi bila ubita zaradi ukrajinskega topniškega ognja v ruskem mestu Belgorod blizu ukrajinske meje, poroča regionalna uprava. Še en človek je bil hudo ranjen v napadu na vas Nižno Berezovo blizu ukrajinske meje, je poročala ruska državna tiskovna agencija TASS, ki se sklicuje na guvernerja Vjačeslava Gladikova. Informacij o napadu ni bilo mogoče neodvisno potrditi.

V zadnjih mesecih je bilo sicer že več poročil o ukrajinskih napadih ob ruski meji v regiji.