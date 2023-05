Poteka nov srdit zračni napad na Kijev #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.48 V raketnem napadu v Odesi umrl en človek, v Hersonu osem ljudi

6.36 Nov raketni napada na Kijev, že deveti ta mesec



V jutranjem ruskem raketnem napadu na Odeso je bil ubit en človek, dva pa sta bila ranjena, je na aplikaciji Telegram sporočil tiskovni predstavnik vojaške uprave tega mesta Sergij Bratčuk. "Na žalost je bil zadet industrijski objekt. En človek je bil ubit, dva pa sta bila ranjena," je sporočil.

Najmanj osem ljudi, vključno s petletnim dečkom, je bilo ubitih v bližini Hersona, najmanj 17 je bilo ranjenih, poroča BBC.

Poteka nov zračni napad na glavno mesto Ukrajine, že deveti ta mesec, je danes zjutraj sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko. Povedal je, da je v eni od sosesk zaradi napadov izbruhnil požar. Prebivalce je pozval, naj ostanejo v zavetišču. "Napad na prestolnico se nadaljuje. Med zračnim alarmom ne zapuščajte zaklonišč," je zapisal na aplikaciji Telegram. Zračni alarm še vedno traja.

Eksplozije so slišali tudi v osrednji Ukrajini, v regijah Vinica, Kmelnicki in Žitomir.

Vojaška uprava Kijeva je dodala, da so Rusi izvedli "srdit raketni napad". Rakete so izstrelili iz strateških bombnikov tipa tu-95S in tu-160 nad Kaspijskim morjem, poslali pa so tudi brezpilotna letala. Ukrajinci so uspešno uničili vse ruske rakete, so še navedli v kijevski vojaški upravi.

"Serija letalskih napadov na Kijev, ki so po moči, intenzivnosti in raznolikosti brez primere, se nadaljuje. To je deveti zaporedni zračni napad na prestolnico od začetka maja," pa je opozoril Sergij Popko, vodja civilne in vojaške uprave Kijeva. Kot je dodal, v prestolnici niso poročali o nobeni žrtvi.

Kijevski župan Vitalij Kličko je na aplikaciji Telegram naknadno sporočil, da je zaradi jutranjega napada na Kijev izbruhnil še en požar, tokrat v okrožju Desnjanski. Kličko ni sporočil, ali je bil v požaru kdo poškodovan.