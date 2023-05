Rusi zadeli pomemben sistem zračne obrambe, ki so ga Ukrajinci prejeli z Zahoda #vŽivo

Rusija je zjutraj sporočila, da so njihove rakete med včerajšnjim napadom na Kijev uničile ameriški obrambni sistem Patriot. Ameriški uradnik, ki je želel ostati neimenovan, je sicer na drugi strani dejal, da je sistem poškodovan, vendar ne uničen, poroča Reuters. Premični sistem zračne obrambe Patriot velja za enega najnaprednejših na svetu. Uporablja se lahko proti letalom, balističnim in manevrirnim raketam.

Ameriški protiraketni obrambni sistem Patriot je bil poškodovan v ruskem napadu, sta za Reuters povedala dva ameriška uradnika, vendar ni bil uničen.

Sistem Patriot je ena od številnih sofisticiranih enot zračne obrambe, ki jih je Zahod dobavil Ukrajini za obrambo pred ruskimi zračnimi napadi, usmerjenimi na infrastrukturo in elektrarne.

Eden od ameriških uradnikov, ki je želel ostati anonimen, je dejal, da Washington in Kijev že razpravljata o najboljšem načinu za popravilo sistema in da na tej točki ni videti, da bo sistem treba odstraniti iz Ukrajine.

Patriot velja za enega najnaprednejših ameriških sistemov zračne obrambe. Običajno vključuje lanserje skupaj z radarji in drugimi podpornimi vozili.

10.43 Ruski raketni napad na Mikolajev

Ukrajinska televizija Suspilne poroča, da so ruske sile sinoči z raketami napadle Mikolajev. Zadeli so nakupovalno središče, v napadu pa sta bila delno uničena avtomobilski salon in industrijski obrat. Poškodovani so bili stanovanjski objekti in trgovine.

Danes zjutraj so ruske sile obstreljevale tudi bolnišnico v Berislavu v regiji Herson. Bolnišnica je poškodovana, od bolnikov pa ni bil poškodovan nihče. Včeraj je ruska vojska v regiji Herson izstrelila več kot 400 granat in pri tem ranila sedem ljudi.

7.43 Ukrajinci: Osvobodili smo 20 kvadratnih kilometrov okoli Bahmuta

Ukrajinske sile so v zadnjih dneh osvobodile okoli 20 kvadratnih kilometrov ozemlja izpod ruskih sil okoli vzhodnega Bahmuta, je sinoči sporočila namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Malyar.

"Sovražniki postopoma napredujejo v Bahmutu in s topništvom popolnoma uničujejo mesto. Poleg tega sovražnik privablja profesionalne padalce. Hudi boji se nadaljujejo z mešanimi rezultati. V trenutni situaciji se naši vojaki trudijo po svojih najboljših močeh in celo več kot to," je dejala.

Rusija je zjutraj sporočila, da so njihove rakete zadele obrambni sistem Patriot v Kijevu. Uradnik iz ZDA pravi, da je sistem Patriot, izdelan v ZDA poškodovan, vendar ne uničen.

ZDA še ocenjujejo obseg škode, je za CNN povedal neimenovani uradnik. Ocena bo določila, ali je treba sistem v celoti umakniti ali ga lahko popravijo.

7.32 V Bahmutu umrl nekdanji ameriški specialni agent

Ameriškega vojaka specialnih enot Nicholasa Maimerja so ta teden ubile ruske sile v vzhodnem ukrajinskem mestu Bahmut, ki ga redna ruska vojska in plačanci skupine Wagner že skoraj eno leto obupno poskušajo zavzeti.

Njegovo smrt je potrdil tesen prijatelj in ustanovitelj nepridobitne organizacije, ki deluje v Ukrajini. Upokojeni narednik Maimer je bil v zgradbi v Bahmutu, ki se je zrušila, potem ko jo je zadel topniški ogenj, je povedal upokojeni polkovnik Perry Blackburn.