Saboterji sprožili napad v Rusiji: Čas je, da naredimo konec diktaturi Kremlja #vŽivo

Skupina ukrajinskih saboterjev je včeraj iz Ukrajine vstopila v obmejno rusko regijo Belgorod in sprožila čezmejni napad. Odjeknila je močna eksplozija, v kateri je bilo poškodovanih najmanj šest ljudi, poškodovana naj bi bila tudi pisarna ruske zvezne varnostne službe, ruski uradniki pa so morali nujno evakuirati skladišče jedrskega streliva v Belgorodu, poroča The Guardian. Večina prebivalstva je zapustila območje. Saboterji, znani kot Legija svobode Rusije, želijo Rusijo osvoboditi Vladimirja Putina. "Čas je, da naredimo konec diktaturi Kremlja," so zapisali v izjavi na družbenih omrežjih.

The “Liberty of Russia” Legion @legion_svoboda also says it is returning home to end the Kremlin's dictatorship.



"We are Russians just like you. We are people just like you. We want our children to grow up in piece and be free people, so that they can travel, study and just be… pic.twitter.com/AcNTpJ2Njv — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) May 22, 2023

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.21 Kremelj: Izganjamo saboterje iz Belgoroda

6.34 Nove podrobnosti o napadu v Rusiji

7.21 Kremelj: Izganjamo saboterje iz Belgoroda

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da je bil predsednik Vladimir Putin obveščen o napadu blizu Belgoroda. V Kremlju že poteka pogovor o izgonu "saboterjev", poroča državna tiskovna agencija RIA Novosti.

6.34 Nove podrobnosti o napadu v Rusiji

Samooklicane ruske partizanske sile so sprožile čezmejni napad in trdile, da so prvič med vojno zavzele obmejno vas Kozinko. Spopade na meji so potrdili tako ruski kot ukrajinski uradniki.

Locals report a powerful explosion in downtown Belgorod, Russia



Allegedly, the office of Russia's Federal Security Service has been damaged.

📷SOTA pic.twitter.com/7yRLExKNS9 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 22, 2023

Legija svobode Rusije, ki se opisuje kot protikremeljska milica in želi Rusijo osvoboditi Vladimirja Putina, trdi, da je prestopila mejo in osvojila vas Kozinka ter svoje enote poslala v mesto Graivoron v ruski regiji Belgorod, piše The Guardian. Mesto so zavzela oklepna vozila, iz ruskega helikopterja Mi-8 so spuščali rakete.

"Mi smo isti Rusi kot vi. Izstopamo samo zato, ker nismo več želeli opravičevati dejanj kriminalcev na oblasti in smo postali orožje v obrambi svoje in vaše svobode. Toda danes je čas, da vsak prevzame odgovornost za svoje. Čas je, da naredimo konec diktaturi Kremlja," piše v izjavi Legije svobode Rusije na družbenih omrežjih. Oblasti so v ponedeljek zvečer razglasile "protiteroristični režim".

Ob napadu je na stotine avtomobilov zapustilo območje, poročajo o več ranjenih. Vjačeslav Gladkov, guverner ruske regije Belgorod, je za rusko državno tiskovno agencijo RIA Novosti povedal, da je "večina" prebivalcev obmejnih vasi v ruski regiji Belgorod, vključno z mestom Grajvoron, zbežala.

"Večina prebivalstva je zapustila območje. Tistim, ki nimajo sredstev, pomagamo s prevozom, tisti, ki imajo sredstva, gredo z lastnimi vozili," je dejal Gladkov.

V močni eksploziji naj bi bila poškodovana tudi pisarna ruske zvezne varnostne službe, ruski uradniki pa so morali nujno evakuirati skladišče jedrskega streliva v Belgorodu. "Nujno smo morali evakuirati tudi objekt Belgorod-22 – skladišče jedrskega streliva. To ni daleč od Grajvorona," so sporočili in poudarili, da je na tem mestu shranjen del ruskega jedrskega streliva.