Sedem velikih v Hirošimi: so na vidiku so nove sankcije?

V japonski Hirošimi bo od danes do nedelje potekal vrh skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav (G7). V ospredju srečanja bodo vojna v Ukrajini, odnosi s Kitajsko in svetovni jedrski arzenal. Po napovedih bodo voditelji G7 poskušali s sankcijami še bolj pritisniti na Rusijo in doseči enotno stališče glede naraščajočega vpliva Kitajske.