Nemška policija preiskuje sum zastrupitve ruskih disidentov

"Preiskava poteka," je za AFP danes povedal tiskovni predstavnik berlinske policije in potrdil poročanje nemškega časnika Die Welt.

Dva udeleženca sta imela po srečanju ruskih disidentov v Berlinu 29. in 30. aprila zdravstvene težave, je ta teden poročal ruski preiskovalni medij Agentstvo. Srečanje je organiziral nekdanji oligarh v izgnanstvu in kritik Kremlja Mihail Hodorkovski.

Eden od udeležencev, sicer novinar, ki je pred kratkim zapustil Rusijo, je med dogodkom doživel neopredeljene simptome in dejal, da so se morda začeli že prej. Moral je na zdravljenje v univerzitetno bolnišnico Charite v Berlinu, kjer so avgusta 2020 ob zastrupitvi zdravili tudi ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, poroča AFP.

Druga udeleženka, direktorica nevladne organizacije Free Russia Foundation v ZDA Natalija Arno, je simptome zaznala, ko je z berlinskega srečanja odpotovala v Prago. Ugotovila je tudi, da je bila njena hotelska soba odprta, je poročalo Agentstvo. Naslednji dan je odpotovala v ZDA, kjer živi zadnjih deset let. Tam se je obrnila po pomoč na bolnišnico ter na pristojne organe.

Simptome, ki so vključevali ostre bolečine in odrevenelost, je Arnova ta teden opisala na Facebooku. Zapisala je, da so se prvi čudni simptomi pojavili, še preden je prispela v Prago, in dodala, da se počuti bolje, a simptomi še niso povsem izzveneli.

V zadnjih letih je bilo v tujini in Rusiji zastrupljenih več nasprotnikov Kremlja. Moskva zanika, da bi bile zanj odgovorne njene tajne službe. Evropski laboratoriji so medtem potrdili, da je bil Navalni zastrupljen s strupom novičok sovjetske izdelave.