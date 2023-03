Ruski zvezdnik, znan po kritiziranju Putina, padel v zaledenelo reko in umrl

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dmitrij Svirgunov, ustanovitelj ruske popskupine Cream Soda, katere pesem je postala himna protivojnih protestov v Rusiji, je v nedeljo umrl v starosti 34 let. Ob prečkanju zaledenele reke Volge se mu je vdrl v led in v nesreči je umrl, poroča Newsweek.

Glasbenik Dima Nova s pravim imenom Dmitrij Svirgunov je ustanovil priljubljeno rusko skupino Cream Soda, ki v pesmi Aqua Disco kritizira 1,3 milijarde dolarjev vredno vilo ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Omenjeno pesem so pogosto prepevali na protestih pred vojaškim napadom Rusije na Ukrajino in v prvih dneh vojne, protesti pa so hitro postali znani kot Aqua Disco Party.

Med prečkanjem reke se mu je vdrl led

Svirgunovu se je med prečkanjem reke Volge v jaroslavski regiji vdrl led. Med nesrečo je bil v družbi brata in še dveh prijateljev. V ponedeljek je Cream Soda na Instagramu potrdila, da je Svirgunov umrl.

"Sinoči se je zgodila tragedija. Naš Dima Nova se je v družbi prijateljev sprehajal po Volgi, ko se mu je vdrl led. Ministrstvo za izredne razmere še vedno išče njegovega brata Roma in prijatelja Gošo Kiseleva. Aristarha, našega prijatelja, ki je prav tako padel v vodo, so našli, vendar ga ni bilo več mogoče rešiti. Takoj, ko bomo prejeli informacije ministrstva za izredne razmere, vas bomo o tem obvestili," je skupina zapisala na Instagramu.

O Putinovi vili je spregovoril tudi Aleksej Navalni

Člani skupine Cream Soda so postali ikone protivojnega gibanja, ko je ruski komik Aleksander Gudkov uporabil eno od njihovih pesmi, da bi se norčeval iz Putina, ki je obtožen, da je v bližini mesta Gelendžik na ruski južni obali Črnega morja zgradil razkošno vilo v vrednosti 1,3 milijarde dolarjev.

O Putinovi vili je sicer prvi spregovoril ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, odkrit kritik Putina. Januarja 2021 je na YouTubu objavil videoposnetek, v katerem je trdil, da gre za 190.500 kvadratnih metrov velik dvorec, ki vključuje gledališče, kino in igralnico.