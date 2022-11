Nekaj dni pred obiskom družine Navalnega premestili v samico

Navalnega so zaprli v začetku lanskega leta, ko se je vrnil iz Nemčije, kjer so ga zdravili po zastrupitvi s strupom novičok avgusta 2020.

Navalnega so zaprli v začetku lanskega leta, ko se je vrnil iz Nemčije, kjer so ga zdravili po zastrupitvi s strupom novičok avgusta 2020. Foto: Reuters

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je danes sporočil, da so ga v kazenski koloniji 6 v Melehovu premestili v samico le nekaj dni pred načrtovanim obiskom njegove družine. Kremelj je obtožil zverinskosti in dejal, da oblasti to počnejo zato, da bi ga utišale, poroča BBC.

Na družbenih omrežjih je Navalni opozoril, da so ga premestili v tesno celico, ki se uporablja za zapornike, ki jim očitajo slabo vedenje. V novi celici sta mu dovoljeni le dve knjigi, uporablja pa lahko zaporniški kiosk, čeprav z zelo omejenim proračunom.

Prav tako so mu omejili pravico do dolgotrajnih družinskih obiskov. Ti obiski sicer ruskim zapornikom omogočajo, da do tri dni preživijo s svojimi sorodniki na območju zapora. V luči tega je Navalni opozoril, da že več mesecev ni videl svoje žene, otrok in staršev.

Zaprli so ga v začetku lanskega leta

Navalnega so zaprli v začetku lanskega leta, ko se je vrnil iz Nemčije, kjer so ga zdravili po zastrupitvi s strupom novičok avgusta 2020. Trenutno v kazenski koloniji približno 260 kilometrov severovzhodno od Moskve prestaja devetletno zaporno kazen zaradi več obsodb, med drugim zaradi kršenja pogojnega izpusta, nespoštovanja sodišča, domnevne korupcijske afere iz leta 2014 in izzivanja Kremlja.

Po besedah njegovih zaveznikov in nasprotnikov politike ruskega predsednika Vladimirja Putina je zaprtje Navalnega politično motiviran ukrep ruskih oblasti.