Kako se je odrezala spletna spoznavalnica ONA-ON v letu 2021?

Število samskih iz leta v leto narašča. Tokrat se ne bomo podali na lov na razloge, zakaj je tako, pač pa si bomo ogledali pozitiven trend, ki ga beleži največja spletna spoznavalnica ONA-ON.

Sodeč po podatkih, ki jih ponuja Google Trends, je ONA-ON po priljubljenosti daleč najbolj iskana in uporabljana spletna spoznavalnica v Sloveniji.

VIR: (Google Trends)

Kakšno leto je torej za spletno spoznavalnico ONA-ON? Precej pozitivno, če podrobneje pogledamo številke. Vsega skupaj je registriranih kar 205 tisoč samskih. Glede na podatek SURS je to skoraj tretjina vseh Slovencev, ki so zabeleženi kot samski (sem spadajo tudi tisti, ki živijo "na koruzi")*.

*Op. 1: Približno 700 tisoč samskih, starejših od 15 let (vir: SURS), oziroma dobrih 640 tisoč samskih, starejših od 18 let, ko odštejemo mladoletne med 15 in 18 letom (število rojstev na leto je okoli 20 tisoč), ki se na ONA-ON ne morejo registrirati.

Kaj pravijo številke? Koliko iskric in koliko novih parov?

V zadnjem letu se je na ONA-ON na novo registriralo kar 32.452 uporabnikov, ki so skupaj objavili prek 159 tisoč fotografij in poslali več kot 10,5 milijona sporočil. Medsebojno so si ogledali več kot 26 milijonov profilov, si poslali več kot 1,7 milijona vprašanj za "šanse" in se 1,5-milijonkrat dodali med simpatije. Kar 2,8-milijonkrat so se uporabniki povabili na zmenek. Skupaj so opravili 374.100 sekund (ali 6.235 minut) avdio-video pogovorov.

Zaiskrilo se je 158.762-krat – toliko je bilo namreč potrjenih dvosmernih ujemanj. In kar je najpomembneje – odjavilo se je 4.022 ljudi oziroma 2.011 parov, ki storitve ONA-ON ne potrebujejo več, saj so ljubezen našli. Do ljubezni in srečnega partnerstva smo pomagali 4.022 ljudem! Ponosni smo na to.

Najbolj zaželena ONA in ON sta …

Kdo so uporabnice in uporabniki, ki so poželi največ pozornosti in so še vedno aktivni na ONA-ON, kar pomeni, da so še vedno samski in pripravljeni spoznati resnega partnerja?

Najbolj priljubljena in še vedno aktivna uporabnica je 34-letna Mariborčanka, ki je med nežnejšim spolom tako poslala kot tudi prejela največ sporočil. Zase pravi, da rada potuje, pleše in poje. Išče moškega za resno zvezo, ki je odločen, zna poskrbeti zase in je urejen. Na moškem jo najbolj privlačita razgledanost in humor.

Največkrat ogledan profil med predstavnicami nežnejšega spola pa je bil profil 33-letne Ljubljančanke, ki pravi, da je energična in komunikativna. Išče partnerja, ki je samostojen, rad hodi na izlete, ima smisel za humor in ni ljubosumen.

Najbolj dejaven in aktiven uporabnik med predstavniki moškega spola je bil 48-letni Ljubljančan, ki je med vsemi moškimi prejel in poslal največ sporočil. O sebi pove, da ima rad naravo, predvsem pa ceni iskrene, poštene in dobrovoljne ljudi. Išče dekle za resno zvezo.

Največkrat ogledan uporabnik moškega spola je bil 31-letnik iz okolice Ljubljane. Pravi, da je sam svoj mojster, da ima rad morje, dobro hrano in pijačo. Rad pogleda kakšen film, hodi na potovanja in izlete ter se ukvarja s športom. Želi spoznati resno dekle s podobnimi interesi, ki je dobrosrčno in ki ve, kaj hoče.

Nasvet v treh korakih za vse, ki iščejo partnerja

Uporabniki, ki se aktivno vključijo v iskanje pravega partnerja, kar pomeni, da vsak dan uporabljajo ONA-ON, najhitreje najdejo resno zvezo. V povprečju to pomeni v od treh do šestih mesecih od registracije. Trije koraki, ki te ločijo od resne zveze, so:

Registriraj se na ONA-ON in v celoti izpolni profil. Aktivno uporabljaj aplikacijo (vsak dan). Čim prej se dogovori za zmenek.

Oglej si tudi video ONA-ON – Utrinki iz leta 2021:

Srečno!