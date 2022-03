Novi satelitski posnetki razkrivajo uničenje ukrajinskih mest #vŽivo

27.dan vojne v Ukrajini. Novi satelitski posnetki prikazujejo rusko vojsko, ki je stacionirana v bližini meje z Ukrajino v beloruski regiji Homel. Številna mesta izgledajo popolnoma uničena, iz stavb se vali dim. V Rusiji naj bi izrekli sodbo opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu, ki je že približno eno leto zaprt v koloniji okoli sto kilometrov vzhodno od Moskve. Zaradi obtožb o goljufiji tožilstvo zanj zahteva še 13 let zapora. "Ukrajina ne more izpolniti ruskih ultimatov. Najprej nas je treba uničiti, potem bi bil izpolnjen njihov ultimat," je v ponedeljek dejal ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski za lokalne ukrajinske medije. Rusija je dan prej namreč od Ukrajine zahtevala, naj se preda in oblegano pristaniško mesto Mariupol prepusti ruskim silam.

Dnevni pregled dogajanja:



Foto: Maxar Tehnologies

#Maxar company published satellite images of #Irpin, #Mariupol and #Chernihiv as of March 21. The images of the cities are in order. pic.twitter.com/OATF2nGxXe — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2022

V ponedeljek so v podjetju Maxar Tehnologies posneli satelitske fotografije, ki prikazujejo razdejanje in opustošenje, ki so ga Rusi pustili za sabo v nekaterih mestih.

Foto: Maxar Tehnologies

Na posnetkih so mesta Irpin, Mariupol in Černihiv, ki so bile posnete 21. marca.

Satelitski posnetki razkrivajo rusko vojsko, ki je stacionirana v bližini belorusko-ukrajinske meje. Na posnetku so vidni šotori in vojaška vozila okoli 25 kilometrov stran od Ukrajine. Foto: Maxar Tehnologies

Zelensky: "NATO should either say now that they are accepting us, or openly say they are not accepting us because they are afraid of Russia – which is true."



Source: Zelensky's interview to Suspilne, a Ukrainian public broadcaster. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 21, 2022

"Nato bi moral reči ali nas bo sprejel ali pa odprto povedati, da nas ne bo, ker se boji Rusije, kar je res," je povedal ukrajinski predsednik Zelenski.

5.43 Ministri EU ob pripravah na vrh o sankcijah proti Rusiji in energetiki

Zasedanje ministrov za zadeve EU bo namenjeno predvsem pripravam na zasedanje Evropskega sveta, ki se ga bo udeležil tudi ameriški predsednik Joe Biden. Voditelji bodo govorili o nadaljnjih sankcijah proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino.

Diplomatski viri pri EU ob tem poudarjajo, da je težko govoriti, ali bodo na vrhu sprejete odločitve glede sankcij ali ne. Dodajajo, da je treba preučiti vpliv doslej sprejetih sankcij, ki so "rusko gospodarstvo že spravile na kolena".

Vrh EU bo namenjen tudi razpravi o rastočih cenah energije, ki je vse bolj v ospredju, in postopnem zmanjšanju odvisnosti od ruskih fosilnih goriv. Govorili bodo o odzivu na nacionalni in evropski ravni ter napolnitvi zalog za prihodnjo zimo, so povedali viri.

Ministri za zadeve EU, med katerimi bo tudi državni sekretar na zunanjem ministrstvu Gašper Dovžan, bodo poleg priprav na vrh razpravljali tudi o sklepnem delu konference o prihodnosti Evrope, ki naj bi se zaključila 9. maja, evropskem semestru in posodobljenih pravilih o financiranju političnih strank.

5.39 Navalnemu nova kazen

Glavni politični nasprotnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Navalni je obtožen, da je od svoje politične organizacije za osebno rabo ukradel za več kot 4,7 milijona ameriških dolarjev donacij.

Foto: Reuters

Tožilstvo je prejšnji teden zanj zahtevalo 13 let zapora in dve leti pogojne kazni ter denarno kazen v višini 1,2 milijona rubljev oziroma 9500 evrov.

Navalni, ki so ga zaprli lani v začetku leta po vrnitvi z zdravljenja v Nemčiji, proces ocenjuje za politično motiviranega. Navalni se je v Nemčiji zdravil po zastrupitvi z novičkom avgusta 2020.

Trenutno v kazenski koloniji prestaja kazen zaradi še ene domnevne korupcijske afere iz leta 2014, zaradi katere je bil obsojen na dve leti in pol zapora.