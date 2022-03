Ukrajina ne bo predala mesta Mariupol #vŽivo

Dnevni pregled dogajanja:



5.58 Zelenski: Jeruzalem je pravi kraj za pogovor

5.48 Ukrajina zavrnila poskus ruske zasedbe mesta Mariupol

Izrael si prizadeva za poskus mediacije med Rusijo in Ukrajino, saj bi lahko to potencilano lahko izpeljali v mestu Jeruzalem. S tem je zadovoljen tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Če je mogoče, je to pravi kraj, da zopet zavlada mir," je odločitev Izraela, da bi gostil pogovore kometiral Zelenski, ki je hvaležen za odzive in se nadeja čimprejšnjih pogovor z Rusijo.

⚡️Ukraine rejects Russia's demand to surrender Mariupol.



Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk responded to Russia by stating that surrender is not an option. The letter from Russia’s Defense Ministry said it would only establish a humanitarian corridor if Mariupol surrenders.