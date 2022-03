Grozljivka v ruski vojski: ščurki v hrani in siljenje v istospolno prostitucijo

Težave zaradi preplačevanja in posledičnega pomanjkanja opreme rusko vojsko prežemajo na vseh področjih. Od vzdrževanja transportnih vozil do tankov in tudi osebne opreme vojakov.

Težave zaradi preplačevanja in posledičnega pomanjkanja opreme rusko vojsko prežemajo na vseh področjih. Od vzdrževanja transportnih vozil do tankov in tudi osebne opreme vojakov. Foto: Reuters

"Ruskemu medvedu" v Ukrajini očitno ne gre vse po načrtih. Kremelj naj bi načrtoval osvojitev Kijeva v 96 urah po začetku invazije, a mu to v slabem mesecu dni še ni uspelo. Za neučinkovitost ruske vojske je po poročanju nekaterih medijev krivo tudi to, da Kremelj sistematično zanemarja njeno bojno pripravljenost in da naj bi celo spodbujal korupcijo in kriminal znotraj vojske. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi se namreč močno bal morebitnega državnega udara, zato si v resnici nikoli ni želel močne vojske.

V prvih dneh invazije v Ukrajini je slaba učinkovitost ruske vojske presenetila vse, poroča ameriški medij Politico. Ruska vojska naj bi bila počasna in neorganizirana in ji ni uspelo doseči nobene pomembne zmage. Mnogi so dogajanje pripisali podcenjevanju Kremlja o odločnosti ukrajinske vojske in prebivalstva, da se uprejo okupatorju. In čeprav se Ukrajinci po informacijah, ki prihajajo iz države, še vedno relativno uspešno upirajo ruski vojski, vse več zahodnih komentatorjev in analitikov prave vzroke za počasnost invazije vidi v težavah, s katerimi naj bi se že več kot desetletje spopadala ruska vojska.

Ali je močna ruska vojska sploh v Putinovem interesu?

Preden analiziramo morebitne težave ruske vojske, je treba pogledati, ali je močna ruska vojska sploh v interesu Kremlja in njenega vladarja Vladimirja Putina. Čeprav naj bi po mnenju mnogih zahodnih analitikov svojo oblast utrdil predvsem z vojaško zmago v Čečeniji leta 2000, močna vojska naj ne bi bila nikoli v njegovem interesu. V prvi vrsti zato, ker bi bila vedno potencialna grožnja njegovi oblasti.

Putinov strah pred vojsko zahodni analitiki argumentirajo predvsem z vzpostavitvijo t. i. nacionalne garde, ki jo vodi nekdanji Putinov osebni stražar Viktor Zolotov. Nacionalna garda, ki ima tudi tankovske divizije, je nameščena predvsem v Moskvi in njeni okolici. Predvsem v bližini vojašnic ruske vojske. Kot trdijo zahodni mediji, ima nacionalna garda samo eno nalogo: da v primeru upora vojske zaščiti Putina.

Ruska vojska in korupcija: ščurki v hrani

Prav zaradi Putinovega strahu pred rusko vojsko naj bi Kremelj že več kot desetletje zanemarjal rusko vojsko in spodbujal korupcijo. Na eni strani je treba pogledati korupcijo, povezano z oligarhi iz Putinovega kroga, na drugi strani pa korupcijo znotraj vojske, ki jo izvajajo vojaki.

Eden izmed glavnih poslovnih partnerjev vojske je oligarh Jevgenij Prigožin, ki je med drugim glavni dobavitelj hrane. Iz ruske vojske že leta prihajajo neuradne informacije, da so porcije hrane za vojake majhne, prav tako pa naj bi inšpekcije v hrani že večkrat našle od salmonele do ščurkov, poročanje ruskih medijev v preteklosti povzema Politico. Tudi od začetka invazije se v javnosti pojavljajo fotografije paketov dehidrirane hrane, ki jih ruska vojska pušča za seboj in na katerih je jasno označeno, da je rok veljavnosti potekel že leta 2015.

Vendar hrana ni edino področje, kjer naj bi ruski oligarhi služili na račun ruske vojske. In to naj bi se močno poznalo pri motivaciji ruskih vojakov še pred invazijo.

"Dedovščina"

Dedovščina je neuradna praksa zlorabe novih vojakov, katere tradicija sega še v čas Sovjetske zveze. V okviru dedovščine naj bi nadrejeni psihološko in fizično zlorabljali mlade vojake, po nekaterih poročilih naj bi jih tudi posiljevali. Cilj dedovščine naj bi bil utirjenje miselnosti mladih vojakov in vojakinj v navade ruske vojske in posledično njihova večja lojalnost in učinkovitost. Vendar je po poročanju nevladnih organizacij v večini primerov v zadnjih desetletjih rezultat nasproten od želenega. Leta 2011 je France24 poročal o tem fenomenu v ruski vojski, zaradi katerega veliko žrtev na koncu stori samomor. Edini uradni podatki o številu samomorov v ruski vojski segajo v leto 2009, ko si je življenje uradno vzelo 149 ruskih vojakov in vojakinj.

Ruska vojska in korupcija: brez sanitetne opreme

Težave zaradi preplačanosti in posledičnega pomanjkanja opreme naj bi rusko vojsko prežemale na vseh področjih. Od vzdrževanja transportnih vozil do tankov in tudi osebne opreme vojakov. Kot v zadnjih tednih pravijo zahodni analitiki, so prizori iz Ukrajine (sredi cest obtičali tovornjaki in tanki ter druga vojaška vozila in topništvo) prav posledica slabega vzdrževanja in pomanjkanja rezervnih delov.

Podobno naj bi bilo tudi v sanitetnih enotah vojske. Kot poroča iz ZDA financirani medij Radio Svobodna Evropa, so sanitetne enote notorično podhranjene z opremo. Kot je v videoposnetku, objavljenem na YouTubu (ogledate si ga lahko tukaj), dejal nekdanji poročnik v ruski vojski in zdravnik Andrej Ivanov: "Približno po mesecu dni od moje zaposlitve v vojski sem se moral sprijazniti, da nimam na voljo nobene opreme za zdravljenje sovojakov."

Ivanov se je zato odločil, da bo iz vojske izstopil, kar pa se je izkazalo za veliko težjo nalogo, kot je pričakoval. Kar leto dni so trajali postopki, da je lahko na koncu vendarle zapustil vojsko. Danes dela za nevladno organizacijo in pomaga drugim ruskim vojakom pri odhodu iz ruskih oboroženih sil.

"Zahvaljujem se vam, da ste tako pokvarjeni"

Da je položaj v ruski vojski zaradi korupcije slab, je v nenavadnem sporočilu namignil tudi šef ukrajinske protikorupcijske komisije Oleksandr Novikov. Ta se je pred dvema tednoma "zahvalil moskovskim vojaškim funkcionarjem, da so zaradi sodelovanja in spodbujanja korupcije zelo pomagali ukrajinski obrambi". Novikov je tudi dejal, da je po njegovih informacijah ogromno opreme iz ruske vojske izginilo prav v zadnjih dveh tednih pred začetkom invazije, ko je ruska vojska izvajala "vojaške vaje" tik ob meji z Ukrajino.

Ruski vojaki in korupcija: Nafta kot druga valuta

Vendar ruske vojske ne uničuje samo korupcija dobaviteljev, temveč tudi korupcija med navadnimi vojaki, ki velikokrat že meji na običajen kriminal. Ruski mediji že leta poročajo, da se okoli ruskih vojašnic dobi vse: od vojaških paketov (predvsem dehidrirane) hrane do pušk in streliva. Stvari iz vojašnic po poročanju medijev odnašajo kar vojaki, ki so notorično slabo plačani. Veliko vojaške opreme je že leta na voljo za nakup prek ruskih spletnih tržnic.

Glavni "izvozni" artikel obubožanih ruskih vojakov pa naj bi bila nafta. Ta je v zadnjem desetletju znotraj ruske vojske pridobila naziv druga valuta. Vojaki naj bi tradicijo kraje nafte in njeno prodajo prenesli tudi v invazijo Ukrajine, saj so po poročanju zahodnih medijev v regiji Donbas, kjer veliko prebivalstva podpira invazijo Rusije, od prihoda ruske vojske cene nafte "čudežno" padle.

Demoralizirani ruski vojaki?

Od začetka invazije je Ukrajina ujela večje število ruskih vojakov. Ukrajinska vlada je na spletu in družbenih omrežjih objavila posamezne videoposnetke, na kateri zajeti vojaki opisujejo slabo stanje v ruski vojski. Od že omenjenih težav s hrano in slabo opremo do dejstva, da jih večina sploh ni vedela, zakaj napadajo Ukrajino. Vendar, kot smo že omenili v tem članku, naj bi se težave z motivacijo ruskih vojakov pojavile že veliko let pred invazijo Ukrajine.

Vojake silili tudi v istospolno prostitucijo

Leta 2007 je v zahodnih medijih odjeknila zgodba, da nadrejeni časniki prostituirajo mlade vojake. Po poročanju The Guardiana in BBC pred 15 leti so vojake njihovi nadrejeni prodajali zunaj vojaških baz. Cena za uro seksa z ruskim vojakom ali vojakinjo naj bi se vrtela okoli 20 britanskih funtov.