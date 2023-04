"Navalnega ubijajo s počasi delujočim strupom"

Navalni je obsojen na 11 let in pol zapora zaradi več obsodb, med drugim zaradi kršenja pogojnega izpusta, nespoštovanja sodišča, domnevne korupcijske afere iz leta 2014 in izzivanja Kremlja.

Navalni je obsojen na 11 let in pol zapora zaradi več obsodb, med drugim zaradi kršenja pogojnega izpusta, nespoštovanja sodišča, domnevne korupcijske afere iz leta 2014 in izzivanja Kremlja. Foto: Reuters

Šestinštiridesetletni vodja ruske opozicije naj bi imel hude bolečine v želodcu, zato so v zaporniško celico kazenske kolonije IK-6 pri Melekovu, približno 250 kilometrov severovzhodno od Moskve, pretekli teden poklicali reševalno vozilo.

"Njegovo stanje je kritično, vsi smo zelo zaskrbljeni," je za časopis Guardian v telefonskem pogovoru povedal Šavedinov. "Stanje je moralo biti zelo slabo, če so na pomoč poklicali reševalce," je dodal in povedal, da Navalnega zaporniške oblasti niso hotele sprejeti v bolnišnico.

"V zaporu delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi ga izolirali," je dejal.

Natančnih informacij o zdravstvenem stanju ni

Navalni je iz zapora pogosto kritiziral ofenzivo v Ukrajini in pozival Ruse k protestom. Ruske oblasti so ga zaprle v začetku leta 2021, ko se je vrnil iz Nemčije, kjer so ga zdravili po zastrupitvi s strupom novičok avgusta 2020.

Zaskrbljenost zaradi njegovega zdravja je v zadnjih mesecih naraščala in je v začetku leta privedla do peticije skupine ruskih poslancev in zdravnikov, ti so s svojimi polnimi imeni zahtevali boljšo zdravstveno oskrbo zanj kljub tveganju, da jih zaradi tega potem preganjajo.

Šavedinov je še dejal, da njegova ekipa zdaj verjame, da Navalnega počasi zastrupljajo. "Naša teorija je, da ga počasi ubijajo s počasi delujočim strupom, ki mu ga vnašajo v hrano," je še dejal za Guardian.