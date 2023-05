Nemirna noč: Rusi izvedli največji napad dronov na Kijev #vŽivo

Rusi so ponoči ponovno napadli ukrajinsko prestolnico, pri tem pa večinoma uporabili drone Shahed iranske izdelave. Napad je potekal v več valovih, poročajo ukrajinske vojaške oblasti. Napad z droni je že 14. množični napad na Kijev od začetka maja.

O prvih eksplozijah v prestolnici so poročali malo čez eno uro zjutraj po lokalnem času. Kijevski župan Vitalij Kličko je nekaj čez tretjo uro zjutraj po lokalnem času na Telegramu zapisal, da je mestna zračna obramba ponovno v akciji za sestrelitev brezpilotnih letal nad Kijevom.

Po navedbah lokalnih oblasti je v napadih umrla ena oseba, najmanj ena pa je bila poškodovana zaradi razbitin sestreljenih brezpilotnikov.

⚡️Kyiv City Military Administration publishes photos of damage caused by debris following Russian aerial attack.



The administration reported that debris from a drone shot down over the capital overnight on May 28 fell onto the roof of a building in Kyiv's Pecherskyi District. pic.twitter.com/QqnuEZNFwt