Ukrajina napoveduje: Pripravljeni smo, že jutri bi lahko začeli #vŽivo

Sekretar Sveta za nacionalno varnost in obrambo Ukrajine Oleksij Danilov je opozoril, da si ukrajinska vlada ne more privoščiti napake, ker je to "zgodovinska priložnost", ki je ne smejo izgubiti.

Ukrajina je nemški vladi poslala uradno prošnjo za dobavo manevrirnih raket taurus, je danes potrdilo nemško obrambno ministrstvo. Rakete taurus lahko dosežejo cilje na razdalji do 500 kilometrov, kar bi Kijevu, ki se sicer trenutno pripravlja na protiofenzivo, omogočilo napad na rusko vojaško infrastrukturo daleč za fronto.

"V preteklih dneh smo od ukrajinske strani prejeli prošnjo za dobavo manervirnih raket," je dejala tiskovna predstavnica nemškega obrambnega ministrstva, pri čemer pa podrobnosti o odločitvi Berlina in vsebini prošnje Kijeva ni posredovala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dobava vojaške opreme Ukrajini je v Berlinu večkrat sprožile burne notranje razprave. Poslanec opozicijskih krščanskih demokratov (CDU) Roderich Kiesewetter se je medtem že izrekel za dobavo raket. "Manevrirne rakete z dosegom do 500 kilometrov bi Ukrajini namreč omogočile napad na rusko vojaško infrastrukturo daleč za fronto," je pojasnil.

Nemška vlada je sicer v preteklih mesecih znatno okrepila dobavo orožja Kijevu, vendar je bila doslej zadržana glede dobave manevrirnih raket. Nemški obrambni minister Boris Pistorius pa je pretekli teden dejal, da Nemčija ne more igrati aktivne vloge niti pri dobavi ameriških bojnih letal F-16, saj teh nima na zalogi, prav tako pa nima pravih zmogljivosti za usposabljanje pilotov.

Prošnja za dobavo raket taurus Ukrajini sledi nedavni dobavi britanskih raket storm shadow, s čimer je Velika Britanija postala prva država, ki je Kijevu dobavila rakete dolgega dosega. Prošnja prav tako prihaja v luči priprav na pričakovano ukrajinsko protiofenzivo, s katero si Kijev želi pregnati ruske sile z zasedenih ozemelj na vzhodu in jugu države.

ZDA in EU so medtem obsodile ruski načrt za namestitev jedrskega orožja v Belorusiji. Ameriški predsednik Joe Biden je dejal, da ima "izjemno negativen" odziv na poročila, da Rusija napreduje pri svojem načrtu za namestitev taktičnega jedrskega orožja v Belorusiji. Tudi Evropska unija je načrt obsodila. Visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borrell je dejal, da je to korak, ki vodi v nadaljnjo, izjemno nevarno eskalacijo razmer, poroča Reuters.

V četrtek je namreč Rusija podpisala pakt z Belorusijo o skladiščenju taktičnega jedrskega orožja v objektu, ki naj bi bil dokončan v dobrem mesecu dni. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je kasneje dejal, da se je prenos dela orožja že začel.

Borrell je ob tem opozoril, da je pakt med Rusijo in Belorusijo v nasprotju z več mednarodnimi sporazumi. "Beloruski režim je udeleženec ruske nezakonite vojne proti Ukrajini. Vsak poskus nadaljnjega stopnjevanja razmer bo naletel na močan in usklajen odziv," je povedal Borrell.