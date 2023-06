Še ena neprespana noč v Kijevu: v raketnem napadu mrtva dva otroka #vŽivo

V novem nočnem napadu na ukrajinsko glavno mesto so življenje izgubile tri osebe, od tega dva otroka, je na Telegramu sporočil župan mesta Vitalij Kličko. "Tri ljudje so bili ubiti, štirje pa ranjeni v okrožju Desnjan," je na Telegramu zapisala vojaška uprava Kijeva.

Med mrtvimi v okrožju Desnjan sta dva otroka, eden naj bi bil star med pet in šest, drugi pa med 12 in 13 let. Župan Kijeva Vitalij Kličko je na Telegramu zapisal: "Po prvih informacijah reševalnih ekip so v tem delu Kijeva našli tri mrtve, med njimi dva otroka in štiri ranjene".

Ruske sile so v tem tednu na Kijev izstrelile več raket. V ponedeljek so morali prebivalci mesta poiskati zatočišče zaradi napada, ki so ga Rusi izvedli čez dan.

7.30 ZDA Ukrajini odobrile še za 300 milijonov dolarjev vojaške podpore

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v sredo naznanil nov sveženj vojaške podpore Ukrajini, vreden 300 milijonov dolarjev. Kot je poudaril, je Rusija zgolj maja izvedla 17 zračnih napadov na Kijev, zato bodo ZDA še naprej sodelovale z Ukrajino, da bi okrepile njeno zračno obrambo in ji pomagale zaščititi prebivalce pred rusko agresijo.

Blinken je pojasnil, da sveženj pomoči vključuje pomembne zmogljivosti zračne obrambe, dodatno strelivo za visoko mobilne artilerijske raketne sisteme in artilerijo, protitankovsko orožje, več deset milijonov nabojev za osebno orožje in drugo opremo.

"Rusija bi lahko svojo nepravično vojno končala že danes. Dokler tega ne bo storila, bodo ZDA z zavezniki in partnerji stale ob strani Ukrajini, dokler bo potrebno," je sporočil Blinken.

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby je ob tem Ukrajino tudi pozval, naj ne napada ciljev v Rusiji. "Zasebno smo bili z Ukrajinci zelo jasni - vsekakor smo bili jasni tudi javno - ne podpiramo napadov znotraj Rusije. Ne omogočamo in ne spodbujamo napadov v Rusiji," je novinarjem povedal Kirby.

Pentagon je sporočil, da bo z najnovejšimi pošiljkami skupna vrednost ameriške vojaške podpore Ukrajini od začetka ruske invazije februarja 2022 znašala 37,6 milijarde dolarjev.

ZDA se za za najnovejše pošiljke orožja Ukrajini odločile v času, ko Kijev pripravlja protiofenzivo, katere cilj je pregnati ruske sile z zasedenih ozemelj na vzhodu in jugu države. Podpora prihaja tudi po vrsti napadov na cilje v Rusiji, ki so bili izvedeni v sumljivih okoliščinah, vključno z napadi z brezpilotnimi letali na Moskvo, kakršnih doslej še ni bilo.

Kirby je dejal, da je Bela hiša kljub naraščajočim napetostim še vedno prepričana, da bo Ukrajina držala obljubo in ne bo uporabila ameriških bojnih letal F-16 proti ciljem zunaj meja Ukrajine. "To zagotovilo smo dobili na različnih ravneh," je dejal.