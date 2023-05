Ali ta evropska država drsi v diktaturo?

Poljska je država, ki je med članicami EU najbolj goreča podpornice Ukrajine. Razlogi za to poljsko politiko je seveda zgodovinsko pogojeni strah Poljakov pred napadalno in imperialno usmerjeno Rusijo. Pri tej politiki ni velikih razlik med oblastjo in opozicijo. A kljub temu se je vzpostavilo med obema političnima taboroma tekmovanje, kdo je bolj protirusko usmerjen oziroma kdo je bil tudi v preteklosti dovolj protirusko usmerjen.

Poljaki gredo jeseni na volitve

To vprašanje je postalo tudi politično vroče, saj bodo na Poljskem letos jeseni parlamentarne volitve (izvedene morajo biti najpozneje do 11. novembra). Poljska oblast je tako pripravila sporni zakon o ustanovitvi preiskovalne komisije o morebitnem ruskem vplivu na Poljskem. Prejšnji petek je poljski spodnji dom parlamenta z novim glasovanjem zavrnil veto, ki ga je na zakon izglasoval zgornji dom – senat.

Poljski predsednik Andrzej Duda je nato v ponedeljek podpisal zakon o ustanovitvi preiskovalne komisije o morebitnem ruskem vplivu na Poljskem. Napovedal je še, da bo ustavnemu sodišču naročil, naj preuči zakon.

Pristojnosti preiskovalne komisije

Preiskovalno komisijo bo sestavljalo devet članov, ki jih bo izbral spodnji dom parlamenta oziroma sejm, v katerem ima večino PiS. Ta komisija bo preučila, ali so poljski javni uslužbenci med letoma 2007 in 2022 podlegli ruskemu vplivu in sprejeli odločitve, ki so škodovale varnosti države. To vključuje na primer sklepanje pogodb, ki bi lahko dajale prednost Rusiji, in razkrivanje pomembnih informacij tretjim osebam.

Poljski predsednik Andrzej Duda je podpisal sporni zakon o preiskovanju ruskega vpliva in napovedal, da bo ustavnemu sodišču naročil, naj preuči zakon. Vprašanje pa je, ali bo poljsko ustavno sodišče, ki ga pesti notranja kriza, zakon lahko preučilo pred letošnjimi volitvami. Foto: Reuters

Vsakomur, ki bo spoznan za krivega, bi lahko v skladu z zakonom za deset let prepovedali opravljanje javnih funkcij, ki vključujejo dostop do javnih financ in tajnih podatkov.

Je tarča opozicijski izzivalec?

Kritiki zakona so prepričani, da skuša vladajoča stranka PiS, katere član je bil nekdaj tudi predsednik Duda, s tem zakonom predvsem diskreditirati vodjo opozicije in nekdanjega premierja Donalda Tuska. Nekateri spornemu zakonu tako že pravijo lex Tusk (zakon o Tusku, op. prev.).

Kritiki iz pravnih krogov so tudi prepričani, da je komisija tvorba, ki bo združevala funkcije tajnih služb, tožilstva in sodišča, kar je nepoznano v pravni demokraciji in popolnoma zunaj poljskega ustavnega okvira. Teoretično lahko oblast s pomočjo te komisije pred letošnjimi volitvami določenim kandidatom prepove nastop na volitvah.

Stalinistična trojka na poljski način?

Vprašanje je tudi, ali bo ustavnemu sodišču pred volitvami sploh uspelo sprejeti kakšno odločitev o spornem zakonu. Zaradi notranjih sporov je delo ustavnega sodišča namreč zelo upočasnjeno.

Poland has just passed an unconstitutional measure that violates basic principles of the rule of law. It empowers an unconstrained extrajudicial commission (a bit like a Stalinist troika) to remove the opposition from participation in public life. https://t.co/1oVqiH4ade — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) May 29, 2023

Zakon pa ne dviga prahu samo na Poljskem, ampak tudi v tujini. Proti zakonu je tako povzdignil glas znani ameriški zgodovinar Timothy Snyder, ki je velik zagovornik Ukrajine in nasprotnik Putinove Rusije, z zapisom na Twitterju: "Poljska je pravkar sprejela protiustaven ukrep, ki krši osnovna načela pravne države. Pooblašča neomejeno zunajsodno komisijo (nekoliko podobno stalinistični trojki), da odstrani opozicijo iz sodelovanja v javnem življenju."

Gre Poljska v smer avtokracije?

Podobno je ostra znana ameriška novinarka Anne Applebaum. Ta je komisijo razglasila za neoboljševistično. "Vladajoča stranka jo bo uporabila za odpravo nasprotnikov pod pretvezo odpravljanja ruskega vpliva. Dejanski ruski agenti na Poljskem, vključno s tistimi v PiS, bodo nadaljevali po starem. /…/ Ironija: predsednik Biden je bil dvakrat na Poljskem, da bi imel govore o boju za demokracijo v Ukrajini. Medtem se Poljska sama hitro premika v smeri avtokracije in gradi putinistične institucije."

Glavna tarča spornega zakona naj bi bil nekdanji poljski premier in nekdanji predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Ta je zdaj vodja največja opozicijske stranke Državljanska platforma (PO).

Tudi v političnih krogih na Zahodu nad spornim zakonom niso navdušeni. Kot piše Politico, je Manfred Weber, vodja desnosredinske Evropske ljudske stranke, novi zakon opisal kot orodje političnega ustrahovanja in preganjanja, da bi preprečili spremembe na naslednjih volitvah na Poljskem. "To je zakonodajni škandal v srcu Evrope," še pravi Weber. Pri tem je treba vedeti, da je Tusk, vodilni kandidat opozicije, tako kot Weber član Evropske ljudske stranke.

Prevelika odvisnost od ruskih energentov?

"Novo zakonodajo … Bi lahko zlorabili za poseganje v svobodne in poštene volitve na Poljskem," je zapisalo ameriško zunanje ministrstvo in dodalo: "Delimo pomisleke, ki so jih izrazili številni opazovalci, da bi lahko ta zakon o ustanovitvi komisije za preiskavo ruskega vpliva uporabili za blokiranje kandidatur opozicijskih politikov brez ustreznega postopka."

Thread, on Poland's new neo-Bolshevist, exta-constitutional commission. The ruling party will use it to eliminate opponents under the pretense of eliminating Russian influence. Actual Russian agents in Poland, including those in PiS, will continue as before. https://t.co/vuDQduWigk — Anne Applebaum (@anneapplebaum) May 29, 2023

Zagovorniki zakona iz vrst PiS so po drugi strani prepričani, da je Državljanska platforma (PO), ki je bila na oblasti med letoma 2007 in 2015, Poljsko potisnila v preveliko odvisnost od ruskih fosilnih goriv, piše DW.

Močne vezi z Rusijo?

Po mnenju PiS prejšnje energetske politike sprožajo vprašanja o tem, ali so imeli nekateri člani PO posebej močne vezi z Rusijo. Duda je ob ponedeljkovi napovedi potrditve predloga zakona dejal, da je pomembno, da javnost dobi odgovore.

Sporni zakon bo stopil v veljavo teden dni po predsednikovem podpisu. Tusk je že napovedal, da bo opozicija 6. junija pripravila protestni shod proti zakonu.