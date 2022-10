Na Poljskem padli štirje spomeniki nekdanjim sovjetskim vojakom #video

Na Poljskem, ki si z javnih krajev prizadeva odstraniti simbole nekdanje nadvlade Moskve, so v četrtek odstranili štiri spomenike vojakom nekdanje sovjetske Rdeče armade, ki so umrli med drugo svetovno vojno. Moskva je odstranitev spomenikov obsodila.

Spomenike so odstranili v času, ko so se odnosi med Poljsko in Rusijo, ki so že zgodovinsko napeti, dodatno zaostrili po ruski invaziji na Ukrajino, poroča nemški Deutsche Welle.

"To je spomenik sramoti, spomenik prezira zmagovalcev nad žrtvami," je dejal vodja Inštituta za narodni spomin Karol Nawrocki v Glubczycah na jugu Poljske, medtem ko so delavci razstavljali enega od spomenikov.

Poudaril je, da Sovjeti leta 1945 Poljski niso prinesli osvoboditve, temveč novo ujetništvo. Zavzeli so Poljsko in jo obravnavali kot plen, je poudaril. Ocenil je, da je duh tega sistema še vedno prisoten v Ruski federaciji, ki ubija civiliste v Ukrajini.

Po podatkih inštituta so v času komunizma na Poljskem na javnih krajih postavili 500 spominskih obeležij v znak hvaležnosti sovjetskim vojakom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nawrocki je še opozoril, da v Rusiji vsakogar, ki odstranjuje spomenike nekdanje sovjetske vojske, tudi v tujini, sodno preganjajo in obsodijo na do tri leta zapora.

V Kremlju ogorčeni

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je obsodil rušenje spomenikov na Poljskem.

Rusija trdi, da je osvobodila Poljsko, ko je sovjetska vojska ob koncu druge svetovne vojne pregnala nemške naciste. Večina Poljakov pa meni, da je Sovjetska zveza nacistično okupacijo nadomestila z drugo obliko represije.

Odkar na Poljskem od leta 1989 ne vladajo več komunisti, oblasti sprejemajo ukrepe za odstranitev simbolov pretekle dominacije Moskve z javnih krajev. Do zdaj so uničili ali v skladišča in muzeje premestili več spomenikov in spominskih plošč sovjetskim vojakom, ki so se na Poljskem borili proti nacistom. Vojaška pokopališča padlih sovjetskih vojakov medtem ostajajo.

Zaradi ruske invazije na Ukrajino v začetku leta so prizadevanja za odstranitev simbolov sovjetske nadvlade še okrepili, saj Poljska politično, vojaško in gospodarsko podpira boj Ukrajine proti Rusiji.

Od začetka ruske invazije na Ukrajino so spomenike iz sovjetskega obdobja razstavili ali odstranili tudi v Estoniji in Latviji.