Zakaj so zakrili Prešernov spomenik? #foto

Dela na spomeniku bodo potekala do 24. maja.

Dela na spomeniku bodo potekala do 24. maja. Foto: Ana Kovač

Kot so lahko v zadnjih dneh že opazili prebivalci in drugi obiskovalci Ljubljane, se na Prešernovem spomeniku pripravljajo na obnovitvena dela. Okoli spomenika je že postavljen gradbeni oder, restavratorji pa na spomeniku pregledujejo stanje brona oziroma patine.

Kot poroča portal N1, bo Zavod za varstvo kulturne dediščine opravil izdelavo konservatorskega načrta za spomenik. Investitor projekta je Mestna občina Ljubljana (Mol).

Foto: Ana Kovač

Na občini so povedali, da restavratorji na spomeniku pregledujejo stanje brona oziroma patine, nato pa bodo pripravili konservatorski načrt za obnovo bronastih spomenikov.

Iste preiskave na spomeniku so bile opravljene že na spomeniku Valentina Vodnika na tržnici in Valvasorjevem spomeniku pred Narodnim muzejem Slovenije. Pregled spomenika na Prešernovem trgu bo trajal do 24. maja, vrednost del pa je 18.600 evrov.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Prešernov spomenik je bil odkrit jeseni 1905 in je delo arhitekta Maksa Fabianija in kiparja Ivana Zajca. Spomenik prikazuje Prešerna in nad njim muzo pesništva, ki drži lovorovo vejico. Z enega od pročelij na bližnji Wolfovi ulici proti njemu simbolično zre kip Prešernove ljubezni Primičeve Julije. Vir: Visit Ljubljana