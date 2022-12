Kaczynski: Nemčija želi prevladati v Evropi

Vodja konservativne poljske vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslaw Kaczynski je obtožil Nemčijo, da želi prevlado v Evropi. Kot je dejal, želijo Nemci z miroljubnimi sredstvi doseči to, kar so nekoč želeli doseči z vojaško silo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Položaj, v katerem želi Nemčija prevladati v Evropi, je "pot v krizo in katastrofo", je v soboto v mestu Legnica na jugu Poljske dejal Kaczynski. To zadeva Poljsko in Evropo, pa tudi Nemčijo, je še dodal. Vendar pa je moč Evrope v raznolikosti in suverenosti posameznih držav članic, je poudaril.

73-letni Kaczynski sicer nima nobene funkcije v vladi, vendar je še vedno vpliven akter v poljski politiki. Poljska bo prihodnjo jesen volila nov parlament, podpora sedanji vladi pa je zaradi visoke inflacije v zadnjem času padla.

Kaczynski bo na svojih nastopih v južnem poljskem okrožju Spodnja Šlezija verjetno poskušal pridobiti volivce s protinemško retoriko, piše dpa.