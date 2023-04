Poljska zasegla stavbo ruske srednje šole v Varšavi

Kot je pojasnil tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva, gre za "zaseg sodnega izvršitelja" v imenu občine, poroča AFP. "Stavba bo zdaj pripadala varšavski mestni hiši," je dodal.

"To je nezakonito dejanje. Gre za vdor v diplomatski objekt," pa se je po poročanju tiskovne agencije RIA Novosti, ki ga povzema AFP, odzval ruski veleposlanik Andrejev. "Seveda se bo Rusija odzvala," je dodal.

Pred letom dni je varšavska mestna uprava zasegla nekdanji ruski diplomatski objekt, ki je predmet pravnega spora med Poljsko in Rusijo in ki so ga prebivalci Varšave poimenovali "gnezdo vohunov". Takrat je šlo za približno deset nadstropij visoko stavbo, zgrajeno v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja na jugu prestolnice, ki so jo v preteklosti uporabljali sovjetski diplomati, nato pa rusko veleposlaništvo.