NPU naj bi na Dolenjskem odkril in zasegel ogromno količino nezakonitih cigaret

Cigarete naj bi prodajali v Nemčiji, Avstriji in na Hrvaškem. Glavni organizatorji nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki naj bi bili državljani Nemčije in sosednje Hrvaške, ki so tedensko prodali za več milijonov evrov cigaret, milijonski naj bi bili tudi njihovi zaslužki, poroča omenjeni medij.

Mednarodni kriminalni združbi naj bi na sled prišli v Nemčiji, o čemer so obvestili slovensko finančno upravo (Furs). Preiskovalci NPU naj bi v sredo na Dolenjskem opravili hišne preiskave in aretirali slovenskega državljana, ki naj bi skrbel za nezakonito proizvodnjo cigaret v Sloveniji.

Uradnih podatkov o kriminalistični preiskavi policija sicer še ni posredovala.