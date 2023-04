Neverjetni zaseg: Italijani sredi morja našli za 400 milijonov evrov kokaina #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mamila so bila zapakirana v sedemdeset paketov, opremljenih s svetlobnimi signalizatorji in povezanih z omrežjem.

"Skupna teža paketov je bila skoraj dve toni. Gre za eno največjih najdb mamil do zdaj na državnem ozemlju. Pakete so opazile enote zrak-morje v okviru posebnih nadzornih aktivnosti finančne policije in nato izvedle akcijo," piše italijanski časnik La Stampa.

"Preverili smo tudi širše območje, kjer smo našli omenjene pakete," so še navedli pri policiji.

Po končanih zračnih in morskih aktivnostih so sile iz Catanie nadaljevale pregled paketov. "Z analizo smo ugotovili, da gre za kokain," so še sporočili s policije.