22-letni Celjan doma skrival kokain, konopljo, nedovoljene tablete in še petarde

Celjski policisti so v preteklem tednu med hišno preiskavo pri 22-letnem Celjanu našli kokain, konopljo ter več različnih nedovoljenih tablet in ampul z nedovoljenimi snovmi.

Hišno preiskavo so celjski policisti opravili v sodelovanju s kriminalisti in vodnikom službenega psa s psom, zasegli manjšo količino prepovedanih drog kokaina in konoplje ter več različnih nedovoljenih tablet in ampul z nedovoljenimi snovmi.

Zasegli so mu tudi dve močnejši petardi Cobra 8, so še sporočili s policije.

22-letnega Celjana čaka kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu kazenskega zakonika.

Zaradi posedovanja pirotehnike bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek, so še navedli v sporočilu za javnost.