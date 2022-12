Največje evropsko pristanišče se utaplja v kokainu

Scheringa je povedal, da so letos v pristanišču zaradi kaznivih dejanj, povezanih s trgovino z mamili, aretirali več kot 70 ljudi, med njimi pa so tako člani tolp kot zaposleni v pristanišču. Pojasnil je, da tolpe pristaniškim delavcem in uradnikom plačujejo do 100 tisoč evrov, da pomagajo prepeljati velike pošiljke. "To je lahko zaslužen denar, vendar ne vodi nikamor. Če enkrat rečeš da, ne moreš več reči ne," je opozorila Schaafova. Foto: Reuters