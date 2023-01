Blizu Kanarskih otokov zasegli kar 4,5 tone kokaina

Na tovorni ladji, ki je iz Latinske Amerike plula pod zastavo Toga, so na odprtem morju blizu španskih Kanarskih otokov v torek zasegli 4,5 tone kokaina, je danes sporočila španska policija. Prijeli so 28 članov posadke iz devetih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ladjo Orion V, ki je prevažala živino iz Latinske Amerike na Bližnji vzhod, so zaradi suma tihotapljenja mamil nadzorovali že dve leti in jo večkrat tudi preiskali, a do torka mamil niso našli.

Šele v skupni pomorski in zračni operaciji, v kateri so sodelovali tudi Togo in ZDA, so v torek našli kokain, ki je bil skrit v zabojniku za krmo za živino, je sporočila policija.

Así han asaltado el último barco interceptado por la @policia y Aduanas que transportaba 4,5Tm de cocaína procedente de Colombia pic.twitter.com/D0imlJSHC1 — Enrique Rodríguez (@rodriguezcoello) January 28, 2023

Ladja Orion V je bila podobna tovorni ladji Blume, ki je prav tako plula pod zastavo Toga in so jo sredi meseca z enako količino kokaina prav tako zasegli jugovzhodno od Kanarskih otokov. Španska policija je tako v januarju skupaj zasegla devet ton kokaina.

Španija je vstopna točka za mamila v Evropi zaradi bližine severne Afrike, ki je glavni vir hašiša, in tesnih vezi s svojimi nekdanjimi kolonijami v Latinski Ameriki, ki so glavne proizvajalke kokaina, še navaja AFP.