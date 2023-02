Med bananami našli skoraj devet ton kokaina, namenjenega v Evropo

V Ekvadorju, ki leži med Kolumbijo in Perujem, glavnima svetovnima proizvajalcema kokaina, so leta 2021 zasegli rekordno količino te droge, in sicer približno 210 ton, namenjenih v evropska pristanišča.

Foto: Getty Images

"Rekordni zaseg več kot osmih ton kokaina v letu 2023," je prek Twitterja sporočil poveljnik ekvadorske policije general Fausto Salinas. "Preprečili smo (mednarodno prodajo) 90 milijonov odmerkov, ki so v Evropi vredni 330 milijonov dolarjev," je pojasnil in ob zapisu objavil videoposnetek, na katerem policija preiskuje zabojnik, ki je bil odpremljen iz ekvadorskega pristanišča Guayaquil.

Zaseg sovpada z obiskom belgijske notranje ministrice Annelies Verlinden in evropske komisarke za notranje zadeve Ylve Johansson v Ekvadorju in Kolumbiji v okviru prizadevanj za okrepitev sodelovanja v boju proti trgovini s prepovedanimi drogami, poroča britanski BBC.

Naraščajoč tok kokaina ogroža celotno EU

Direktor Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami Alexis Gosdeel je v začetku tega meseca dejal, da "naraščajoči tok kokaina zdaj ogroža celotno EU. Globoko me skrbi, da širjenje trga kokaina v EU prinaša porast nasilja in korupcije v javnih institucijah in upravljanju."

Lani so nato ekvadorske oblasti zasegle več kot 200 ton kokaina, od česar jih je bilo 61 odstotkov skritih med bananami, namenjenimi za izvoz iz Guayaquila. V letošnjem letu so doslej zasegli 31 ton omenjene droge, navaja AFP.

Belgijska policija je lani v pristanišču Antwerpen zasegla rekordnih 109,9 tone kokaina, nizozemska pa v pristaniščih Rotterdam in Vlissingen 52,5 tone, so januarja sporočili iz Bruslja oziroma Amsterdama. Belgijski carinski organi so sicer ob tem ocenili, da odkrijejo in zasežejo le približno deset odstotkov količine prepovedane droge, ki se tihotapi skozi Antwerpen.