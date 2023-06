Je bil to človek, ki je Putinu pomagal pri "osvajanju" Nemčije?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški mesni magnat Clemens Tönnies je imel dolga leta tesne stike z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Njegovih povezav s Putinom ni omajala niti enostranska priključitev Krima k Rusiji. Šele ruski napad na Ukrajino je pretrgal prijateljstvo med Tönniesovim mesnim imperijem in Putinovo Rusijo.

Nemški milijarder Clemens Tönnies je skoraj polovični lastnik nemškega družinskega mesnopredelovalnega podjetja Tönnies. To je vodilno nemško podjetje za predelavo svinjskega mesa in eno največjih mesnopredelovalnih podjetij v Evropi.

Svinjina za Putina

O ruskem predsedniku Vladimirju Putinu je 67-letni nemški milijarder vedno govoril prijazno in mu ob vsakem srečanju podaril kos svinjskega kolena.

Na dresih nogometnega kluba Schalke 04, pri katerem je bil Tönnies dolgo časa vodja upravnega odbora, je bil logotip ruske državne plinske družbe Gazprom. Tudi ko so drugi opozarjali, da Rusija postaja svetovna grožnja, je Tönnies javno podprl Kremelj, piše Reuters.

Tönnies naveže stike z Gazpromom

Šef upravnega odbora kluba Schalke 04 je Tönnies postal leta 2001. Klub je bil takrat v dolgovih in potreboval velikodušnega sponzorja. Tönnies je izvedel, da ruski Gazprom išče nogometni klub, ki bi ga sponzoriral. S pomočjo nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja, ki je leta 2005 postal lobist v službi ruskih podjetij, je navezal stike z Gazpromom.

Clemens Tönnies, Gerhard Schröder in Wolfgang Porsche so bili pred leti skupaj na dogodku, organiziranem ob ruskem državnem prazniku. Foto: Guliverimage

Rezultat je bil posel, ki je bil po besedah ​​poznavalcev vreden okoli 20 milijonov evrov na leto – eden večjih sponzorskih poslov v nemškem nogometu. Tönnies je Putinu ob podpisu pogodbe v Dresdnu podaril dres Schalkeja z logotipom novega sponzorja na sprednji strani.

Tönnies zagovarja ruski plin

Seveda so imeli tudi Rusi svoje račune – Gazpromovo sponzorsko dejavnost so izkoristili za ciljno lobiranje v Nemčiji. Med drugim za lobiranje za gradnjo Severnega toka 2. Tudi Tönnies je bil velik zagovornik ruskega plina. Leta 2015 je na energetskem forumu, ki ga je organiziral Gazprom, dejal, da je plin "čist, učinkovit in vsestransko uporaben".

Ni pa Tönnies samo odpiral vrat Gazpromu v Nemčiji, tesne stike s Putinom je izkoristil za širjenje svojega mesnega imperija v Rusiji. Leta 2008, dve leti po tem, ko je Gazprom začel sponzorirati Schalke, je Tönnies napovedal, da bo v Rusiji postavil lastne prašičje farme. Izbral je Belgorod blizu ukrajinske meje, ki je ena najbolj rodovitnih regij v državi.

Prašičja farma v Belgorodu in prašič kot zavarovanje posojila

"Putinu sem obljubil, da bom posloval tudi v Rusiji," je dejal Tönnies v nekem intervjuju leta 2013. Mesto Belgorod ga je sprejelo z odprtimi rokami - za prašičjo farmo je zagotovilo 88 občinskih nepremičnin v vrednosti najmanj 1,3 milijona dolarjev kot zavarovanje za posojila. Kmalu je Tönnies razširil svojo dejavnost tudi v sosednjo regijo Voronež, kjer je najel velike površine.

Vladimir Putin in Clemens Tönnies leta 2006 v Dresdnu, ko je Gazprom postal pokrovitelj Schalkeja. Foto: Guliverimage

Iz dokumentacije, ki so jo preučili Reutersovi novinarji, izhaja, da so ruske banke Tönniesu zelo omilile pogoje za najem posojil. Po enem od podatkov je Tönniesovo podjetje v Rusiji najem posojila od neke ruske banke zavarovalo z enim prašičem. Pri nekem drugem posojilu so kot zavarovanje uporabili ruski tovornjak. Tako zavarovanje s prašičem kot tovornjakom Tönnies zanika. Zanika tudi, da je imel privilegiran položaj v Rusiji.

Tönnies razburi s svojo izjavo o Afričanih

Tönnies je leta 2020 odstopil s položaja predsednika uprave Schalkeja 04. Razlog ni bilo tesno sodelovanje z Rusijo, ampak očitki o rasizmu, potem ko je v govoru na letnem srečanju nemških obrtnikov dejal, da bi Afričani, če bi imeli več elektrarn, "nehali delati dojenčke, ko se znoči." Za izjavo se je pozneje opravičil.

Pod plazom kritik se je znašel tudi po izbruhu pandemije covid-19, ko naj bi v njegovih tovarnah vladali slabi delovni pogoji. Skupina Tönnies trdi, da je bilo veliko obtožb neresničnih.

Gospodarski odhod iz Rusije tik pred vojno

Avgusta 2021 sta Tönnies in njegov manjšinski partner prodala svoja ruska podjetja tajskemu podjetju. Kupnina je znašala približno 22 milijard rubljev ali približno 300 milijonov dolarjev. Posel je bil sklenjen konec leta 2021, to je nekaj tednov pred začetkom obsežne ruske invazije na Ukrajino. Tönnies je v izjavi za Reuters dejal, da se je podjetje odločilo za prodajo, ker prvotni načrti za ruski posel niso bili več izvedljivi, ponudba tajskega podjetja pa je bila donosna.

Tovarna Tönnies v kraju Rheda-Wiedenbrück, kjer je sedež skupine Tönnies. Foto: Guliverimage

28. februarja lani, štiri dni po ruskem napadu, je Schalke 04 prekinil sponzorsko pogodbo z Gazpromom, logotip plinskega velikana pa so odstranili z majic igralcev.

Tönnies obsodi Putinov napad na Ukrajino

Tönnies je naslednji dan objavil tvit, v katerem je pisalo: "Šokiran sem nad Putinovo uničevalno vojno v Ukrajini in jo najostreje obsojam. Zmotil sem se glede njega, tako kot številni drugi. Naše poslovne dejavnosti v Rusiji so bile leta 2021 ustavljene. Poleg tega je Schalke pretrgal stike z Gazpromom. Vse je bilo storjeno prav.”

Tönnies je v svojem tvitu dodal: "Moje misli so z vsemi Ukrajinci, ki jih je prizadela ta nesmiselna vojna." Zdaj Tönnies pravi, da ni bil ne prijatelj ne zaveznik Putina. Prav tako se njegovi poslovni odnosi z Rusijo niso razlikovali od odnosov, ki so jih imela z Rusijo druga nemška podjetja, trdi mesni magnat.

Pomoč Ukrajincem

Marca lani je obiskal poljsko skladišče, kjer so delili humanitarno pomoč za Ukrajino. Tudi njegovo podjetje je namreč prispevalo pomoč, med drugim dolgotrajne konzervirane klobase. Objavil je tudi ponudbo ukrajinskim beguncem za zaposlitev v njegovi tovarni v Rheda-Wiedenbrücku. Ko so ga borci za človekove pravice obtožili, da izkorišča stisko ljudi, je ponudbo umaknil. Kljub temu je nekaj ukrajinskih delavcev prišlo v Rheda-Wiedenbrück.

Ena od ukrajinskih delavk v tovarni je za Reuters povedala, da ne ve nič o Tönniesovih poslih v Rusiji. Zanjo je pomembno, da ji daje delo in varen prostor, daleč od vojne v Ukrajini.