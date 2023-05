Prigožin rusko elito iz Rubljevke ozmerjal s svinjami #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

6.59 Prigožin raztrgal rusko elito po napadu z dronom v Moskvi

Šef ruskih najemniških sil Jevgenij Prigožin je izdal kletvic polno izjavo, v kateri je znova kritiziral rusko vojaško in politično elito po napadu z brezpilotnim letalom na Moskvo. V njem sta bila poškodovana dva človeka in nekaj lastnine, številni pa so bili besni, ker Kremelj ni bolje zaščitil glavnega mesta, v kateri je kritiziral neuspeh pri zaščiti Moskve.

"Vi, na obrambnem ministrstvu, niste storili ničesar za začetek ofenzive," je dejal Jevgenij Prigožin po napadu dronov v Moskvi, poroča Al Jazeera.

Za napad z dronom je okrivil nedotakljive uradnike iz Rubljovke, zahodnega predmestja Moskve, v katerem živijo člani moskovske elite. Svoj bes je osredotočil nanje in jih ozmerjal z "izmečki" in "svinjami", ki so tiho sedeli, medtem ko je bila Moskva napadena.

V objavi na Telegramu po torkovem napadu je Alexander Kinshtein, vidni član ruskega parlamenta iz vladajočega bloka Združena Rusija, dejal, da so bili trije od osmih brezpilotnih letal sestreljeni nad tremi predeli Rubljovke, od katerih je ena le 10 minut vožnje oddaljena od rezidence ruskega predsednika Vladimirja Putina v Novo-Ogarjovu.

V elitnem ograjenem naelju Rubljovka, ki se je nekoč ponašala z najvišjimi cenami nepremičnin na svetu, živi velik del ruske politične, poslovne in kulturne elite. Med njimi naj bi bila tudi nekdanji predsednik Dmitrij Medvedjev in premier Mihail Mišustin, skupaj s številnimi drugimi ruskimi oligarhi.