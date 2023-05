Šef ukrajinskih obveščevalcev: Ne morete nas ustrahovati #vŽivo

"Ne morete nas ustrahovati," je po ponedeljkovem napadu dejal načelnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe Kirilo Budanov. Ukrajinske vojaške oblasti obtožujejo Rusijo, da poskuša povečati pritisk na prebivalstvo v času, ko se država pripravlja na protiofenzivo. Napad na Kijev se je v ponedeljek zgodil podnevi in zdelo se je, da je cilj civilno prebivalstvo, saj so dozdajšnji napadi večinoma potekali ponoči, cilj pa sta bili infrastruktura in zračna obramba na obrobju mesta.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



7.59 Moskva danes tarča napada z droni

6.40 Ukrajina pripravlja odgovor na raketne napade

Moskva je bila v jutranjih urah tarča napada brezpilotnih letalnikov, ki so po navedbah župana Sergeja Sobjanina povzročili manjšo škodo na objektih v prestolnici. Napad naj ne bi zahteval smrtnih žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Danes zjutraj je napad z droni povzročil manjšo škodo na več objektih. Na kraj dogodka so prispele vse mestne reševalne službe. Za zdaj ni bil nihče resno poškodovan," je sporočil Sobjanin.

Napad je sledil podobnemu napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev, ki so ga danes zjutraj izvedla ruska brezpilotna letala in v katerem je umrl najmanj en človek, štirje ljudje pa so bili ranjeni. To je bil že tretji ruski napad na Kijev v zadnjih 24 urah. Ruske sile so namreč tudi v ponedeljek na Kijev izstrelile vrsto raket, zaradi česar so se prebivalci zatekli v zaklonišča.

Moskva, ki je od Ukrajine oddaljena več kot tisoč kilometrov, je bila od začetka invazije le redko tarča napadov z droni. Zadnji napad na Moskvo se je zgodil v začetku meseca, ko je ruska zračna obramba sestrelila dva domnevna ukrajinska drona in napad označila za poskus atentata na ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Načelnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe Kirilo Budanov je sporočil, da Ukrajinci po seriji ruskih raketnih napadov na Kijev ne bodo dolgo čakali. Budanov je dejal, da ponedeljkovi napadi niso prestrašili ljudi v ukrajinski prestolnici. Ukrajinske oblasti so pred tem sporočile, da so bile vse rakete sestreljene in da ni poročil o žrtvah.

"Ne boste dolgo čakali na naš odgovor," je Kirilo Budanov, načelnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe, dodal v izjavi, ki jo je objavilo ukrajinsko ministrstvo za obrambo. Foto: Twitter/Daily Loud So pa ostanki prestreženih raket padli v stanovanjska območja v središču Kijeva. Napadi v ponedeljek zjutraj so sledili dvema nočema močnih napadov z brezpilotnimi letali. Kijev je ta mesec utrpel 16 zračnih napadov. Zadnji napad je bil nenavaden, saj se je zgodil podnevi in zdelo se je, da je bil namen zadeti središče mesta, medtem ko so drugi napadi na Kijev v maju potekali ponoči, tarči pa sta bili ključna infrastruktura in zračna obramba na obrobju mesta.

Budanov je poudaril, da želi privržencem Rusije sporočiti, da Kijevčanov napad ni omajal in da so po njem nadaljevali delo. "Vsi tisti, ki ste nas poskušali ustrahovati in sanjali, da bo to imelo kakšen učinek, boste to zelo kmalu obžalovali. Ne boste dolgo čakali na naš odgovor," je dodal v izjavi, ki jo je objavilo ukrajinsko ministrstvo za obrambo.

Ruske oblasti nasprotno trdijo, da so bile v napadih zadete vse tarče. Sirene za zračni napad so se oglasile tudi v več drugih ukrajinskih regijah. Lokalni vojaški poveljniki v Kijevu obtožujejo Rusijo, da je spremenila taktiko in namerno cilja na civilno prebivalstvo. Vsekakor se zdi, da želi Moskva povečati pritisk na Ukrajino pred načrtovano protiofenzivo.

Oleksandr Ščerba, veleposlanik na ukrajinskem zunanjem ministrstvu, je za BBC povedal, da so bili zadnji dnevi za prebivalce Kijeva zelo težki. "Skoraj vsako noč je nebo videti in zveni kot epizoda Vojne zvezd, vendar ruske rakete ne zadenejo tarč v mestu, vse po zaslugi dostojnih držav in ljudi v svetu, ki so nam dali protizračno obrambo," je nadaljeval.

Poudaril je, da je življenje v prestolnici trenutno vse prej kot normalno, napadi z droni in neprespane noči pa so postali "del rutine".