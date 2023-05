Že drugo noč zapored eksplozije v bližini Kijeva #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



7.09 Lukašenko ponuja jedrsko orožje državam, ki se želijo "pridružiti uniji Rusije in Belorusije"

6.32 Že drugo noč zapored eksplozije v bližini Kijeva

7.09 Lukašenko ponuja jedrsko orožje državam, ki se želijo "pridružiti uniji Rusije in Belorusije"

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je nekaj dni po potrditvi, da se je začel prenos taktičnega jedrskega orožja iz Moskve v Minsk zatrdil. da bodo narodi, ki se želijo "pridružiti uniji Rusije in Belorusije", dobili to orožje.

Lukašenko, tesen zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je to izjavil v televizijskem intervjuju, objavljenem v nedeljo na državnem kanalu Rusija 1.

Med intervjujem je Lukašenko dejal, da "nikogar ne moti, da imajo Kazahstan in druge države enako tesne odnose, kot jih imamo mi z Rusko federacijo."

"Zelo preprosto je," je dodal. »Pridružite se uniji Belorusije in Rusije. To je vse: jedrsko orožje bo za vse."

Pogodba o ustanovitvi belorusko-ruske unije, podpisana leta 1999, je postavila pravno podlago za obsežno zavezništvo med državama, ki med drugim obsega gospodarstvo, informacije, tehnologijo, kmetijstvo in varnost meja.

Foto: Reuters Toda njegove pripombe o razdelitvi jedrskega orožja podobno mislečim zaveznikom bodo verjetno povečale zaskrbljenost v času naraščajočega globalnega širjenja in ko Moskva grozi svetu s svojim lastnim jedrskim arzenalom, medtem ko agresija proti Ukrajini popušča.

Beloruski avtokrat je v četrtek dejal, da se je začel prenos nekaterih taktičnih jedrskih orožij iz Rusije v Belorusijo po sporazumu, ki sta ga podpisala Moskva in Minsk.

"Treba je bilo pripraviti skladišča in tako dalje. Vse to smo naredili. Zato smo začeli premikati jedrsko orožje," je po poročanju državne tiskovne agencije Belta dejal Lukašenko.

Belorusija že od zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja na svojem ozemlju nima jedrskega orožja. Kmalu po razglasitvi neodvisnosti po razpadu Sovjetske zveze se je strinjala, da vse orožje za množično uničevanje iz sovjetskega obdobja, ki je bilo tam nameščeno, prenese v Rusijo.

Odkar je pred več kot enim letom napadel Ukrajino, je Putin ob številnih priložnostih uporabil stopnjevano retoriko, opozoril na "naraščajočo" grožnjo jedrske vojne in namignil, da bi Moskva lahko opustila svojo politiko "no first use".

6.32 Že drugo noč zapored eksplozije v bližini Kijeva

V Kijevu je bilo v ponedeljek zgodaj slišati več eksplozij, je drugi dan ruskih zračnih napadov na mesto sporočil župan Vitalij Kličko. "Raketo so sestrelili blizu Kijeva," je Kličko zapisal na aplikaciji Telegram. "Protizračna obramba deluje," je dodal.

To je že druga noč zapored, ko Rusija napada ukrajinsko prestolnico. V noči na nedeljo je Ukrajina sestrelila 58 od 59 izstreljenih brezpilotnih letal iranske izdelave, je sporočila ukrajinska vojska in to razglasila za enega največjih napadov doslej. To je bil tudi prvi majski napad s smrtnim izidom – ubit je bil 41-letni moški, najmanj dve osebi pa sta bili ranjeni.

Russia launched a new wave of air attacks against Ukraine in early hours on May 29 using drones and cruise missiles, with the Kyiv City Military Administration saying that defense forces shot down over 40 targets.https://t.co/cn3aO84mZw — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 29, 2023



Gre za petnajsti napad na ukrajinsko prestolnico od začetka maja, izveden pa je bil z manevrirnimi raketami, ki so jih izstrelili strateški bombniki TU-95MS, in brezpilotnimi letali, je civilna in vojaška uprava Kijeva sporočila na Telegramu.

Kot je dodala, "s temi nenehnimi napadi sovražnik poskuša civilno prebivalstvo ohranjati v stanju globoke psihološke napetosti".

Rusija je sicer najobsežnejši napad z brezpilotnimi letalniki na Kijev od začetka invazije na Ukrajino izvedla v noči na nedeljo. Štirideset od 54 izstreljenih dronov je bilo usmerjenih na ukrajinsko prestolnico, pri čemer sta bili ubiti dve osebi, tri pa ranjene.