Prigožin trdi: Ruska vojska je poskušala razstreliti moje borce #vŽivo

Prigožin je na Telegramu povedal, da so njegovi vojaki našli ducat lokacij, kjer so uslužbenci ministrstva za obrambo postavili eksplozive, vključno s protitankovskimi minami, češ da so jim to ukazali nadrejeni.

Prigožin je na Telegramu povedal, da so njegovi vojaki našli ducat lokacij, kjer so uslužbenci ministrstva za obrambo postavili eksplozive, vključno s protitankovskimi minami, češ da so jim to ukazali nadrejeni. Foto: Reuters

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



11.00 Zelenski: Pripravljeni smo na protiofenzivo

10.50 Šef Wagnerja trdi: Ruska vojska je poskušala razstreliti moje borce

11.00 Zelenski: Pripravljeni smo na protiofenzivo

Da je Ukrajina pripravljena zagnati dolgo pričakovano protiofenzivo za vrnitev ozemlja, ki je trenutno pod rusko okupacijo, je v danes objavljenem intervjuju dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

10.50 Šef Wagnerja trdi: Ruska vojska je poskušala razstreliti moje borce

Vodja najemniške skupine Wagner Jevgenij Prigožin se je nedavno spopadel z ruskim vojaškim vrhom in ob tem rusko vojsko obtožil, da je poskušala razstreliti njegove ljudi. Po mesecih krvavih bojev naj bi po njegovih besedah zavzeli ukrajinski Bahmut in od takrat predali svoje položaje rednim ruskim silam.

Prigožin je na Telegramu povedal, da so njegovi vojaki našli ducat lokacij, kjer so uslužbenci ministrstva za obrambo postavili eksplozive, vključno s protitankovskimi minami, češ da so jim to ukazali nadrejeni, poroča Sky News. Ob tem je dodal, da do sedaj ni eksplodiralo še nič ter da nihče ni bil poškodovan.

Predvidevajo, da so bile eksplozivne naprave namenjene Wagnerjevim enotam

Prigožin trdi, da kaj takega ni bilo namenjeno odvračanju sovražnika, glede na to, da so bile mine postavljene na območju za frontno črto. "Zato predvidevamo, da so bile eksplozivne naprave namenjene Wagnerjevim enotam, ki so napredovale proti cilju," je še dejal.

"Ni prišlo do eksplozij in nihče ni bil poškodovan. Predvidevamo, da je šlo za poskus javnega sramotenja," je dodal. Rusko obrambno ministrstvo zadnjih obtožb Prigožina še ni komentiralo.

Preberite še: