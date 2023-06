Prej in potem: opustošenje po zrušenju jezu na reki Dneper #vŽivo

Poudarki dneva:



8.18 MZEZ uničenje jezu v Ukrajini označil za kršitev mednarodnega prava

7.00 Opustošenje po zrušenju jezu Nova Kahovka

Uničenje jezu Kahovka v Ukrajini je kršitev mednarodnega prava, ki ne sme ostati nekaznovana, je v odzivu na poškodbe jezu poudarilo slovensko zunanje ministrstvo (MZEZ). Kot je v torek zvečer še zapisalo na družbenem omrežju Twitter, poplave v spodnjem toku reke Dneper ogrožajo življenja več sto tisoč civilistov.

Destroying the Nova Kakhovka dam in #Ukraine is a violation of international law that must not go unpunished. The downstream flooding is putting at risk the lives of hundreds of thousands of civilians. Our thoughts are with Ukrainian people. https://t.co/2YwUJtQwlo