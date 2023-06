Prigožin: Pridržali smo pijanega ruskega častnika, streljal je na naše vozilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav se skupina Wagner in ruska redna vojska borita na isti strani, so med njima prisotne dolgoletne napetosti. Vodja zasebnega vojaškega podjetja Jevgenij Prigožin je doslej sprožil več ostrih napadov na najvišje ruske obrambne uradnike in se pogosto pritoževal nad pomanjkanjem streliva med bitko za Bahmut v vzhodni ukrajinski regiji Doneck.

V videu, objavljenem na aplikaciji Telegram, tiskovnega urada Jevgenija Prigožina je videti, kako Wagnerjevi pripadniki ruskega častnika zaslišujejo o incidentu. Ruski častnik je v videoposnetku povedal, da je v alkoholiziranem stanju streljal na vozilo skupine Wagner. Vozilo je zagorelo, ruski častnik pa je dejal, da je napad sprožil zaradi svoje "osebne sovražnosti" do Wagnerjevih pripadnikov.

Trdil je tudi, da je od deset do 12 njegovih podrejenih razorožilo skupino Wagnerjevih borcev. Na vprašanje, zakaj ne mara Wagnerjeve skupine, je odgovoril, da "ne ve".

Prigožin: Na ceste so nam podtaknili eksploziv

Malo pred objavo videoposnetka je Prigožin sicer objavil poročilo, v katerem trdi, da so skupine, povezane z ruskim obrambnim ministrstvom, na ceste, ki so jih Wagnerjevi borci uporabljali za umik iz mesta Bahmut, podtaknile eksploziv.

Čeprav je trditve skupine Wagner težko preveriti, so zadnje obtožbe še en znak težkih odnosov med zasebnim vojaškim podjetjem in ruskim obrambnim ministrstvom.

Poleg tega je Prigožin znova kritiziral rusko vojaško vodstvo in trdil, da je ruska vojska izgubila nadzor nad nekaterimi svojimi položaji okoli Bahmuta, kar je označil za "sramoto".

Obrambnega ministra Sergeja Šojguja in načelnika generalštaba Valerija Gerasimova je pozval, naj odpotujeta na fronto in zbereta čete.