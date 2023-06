Gladina Dnepra narasla za deset metrov, hidroelektrarna po uničenju jezu pod vodo #vŽivo

Moment major #Ukrainian dam is blown up, triggering evacuations in nearby towns



Poudarki dneva:



Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je dejal, da bi pomanjkanje hladilne vode v jedrski elektrarni Zaporožje lahko lahko motilo delovanje zasilnega dizelskega generatorja.

"Odsotnost hladilne vode za daljše obdobje bi povzročila taljenje goriva in nedelovanje zasilnih dizelskih generatorjev," je v izjavi dejal Rafael Grossi. Dodal je, da "ni neposrednega tveganja za varnost elektrarne".

11.23 Objavljen videoposnetek: "Hidroelektrarna je popolnoma pod vodo"

Na družbenih omrežjih se je razširil videoposnetek, ki naj bi prikazoval poplavljene hidroelektrarne Kahovka. Ta je povsem pod vodo, potem ko se je zaradi zrušenja jezu dvignila gladina reke Dneper.

Gladina vode se je dvignila za več kot 10 metrov, poroča ruska državna tiskovna agencija Tass, ki se sklicuje na lokalne oblasti, ki jih podpira Rusija.

Nivo vode bi lahko ob porušenem jezu narasel na 12 metrov, pa je v izjavi, objavljeni na Telegramu, dejal proruski župan Vladimir Leontjev. Oblasti so sporočile, da naj bi se gladina vode v mestu dvignila v naslednjih 72 urah.

Kherson is already flooded.



The peak waters are expected in 2 hours at 11am local time.



About 16 000 people are affected. They are being evacuated.



However, the situation is likely worse on the left bank occupied by Russia. It will be hit harder, limited communication. 1/ pic.twitter.com/Tu0tLxLlnP — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) June 6, 2023

Video je objavil tudi svetovalec ukrajinskega ministrstva za notranje zadeve Anton Geraščenko. "Uničena hidroelektrarna Kahovka je pod vodo. Raven Dnepra še naprej narašča," je zapisal.

Hidroelektrarna Kahovka. Foto: Reuters

10.13 EU: Rusija bo morala odgovarjati za napad na ukrajinski jez

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je danes obsodil napad na jez Nova Kahovka na jugu Ukrajine, ki ga zasedajo ruske sile in je bil močno poškodovan. Kot je dejal, je šokiran ob napadu, ki ga je označil za vojni zločin. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je člane ruskih sil, ki jim pripisuje odgovornost za napad, označil za teroriste.

"Šokiran sem nad napadom brez primere na jez Nova Kahovka. Uničenje civilne infrastrukture je jasno opredeljeno kot vojni zločin in poskrbeli bomo, da bodo Rusija in njeni zastopniki odgovarjali," je Michel zapisal na Twitterju.

Kot je še sporočil, bo to vprašanje sprožil na junijskem zasedanju Evropskega sveta in predlagal več pomoči za poplavljena območja. Ob tem je izrazil solidarnost z vsemi družinami v Ukrajini, ki "jih je prizadela ta katastrofa".

Uničenje jezu je kot "nezaslišano" danes obsodil tudi generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. To po njegovem kaže na brutalnost ruske agresije proti Ukrajini.

"Današnje uničenje jezu Kahovka ogroža na tisoče civilistov in povzroča resno okoljsko škodo. To je nezaslišano dejanje, ki ponovno dokazuje brutalnost ruske vojne v Ukrajini," je tvitnil Stoltenberg.

Ukrajinski predsednik Zelenski je člane ruskih sil označil za teroriste. Uničenje jezu po njegovem samo potrjuje, da jih je "treba pregnati iz vseh kotičkov ukrajinske zemlje". "Ukrajine teroristi ne bodo mogli ustaviti ne z vodo, ne z raketami, ne s čim drugim," je Zelenski še zapisal na Twitterju ter dodal, da je zaradi napada sklical svet za nacionalno varnost in obrambo.

9.45 Poškodbe na jezu Kahovka za zdaj ne ogrožajo nuklearke v Zaporožju

Poškodbe na jezu hidroelektrarne Kahovka na jugu Ukrajine za zdaj ne ogrožajo jedrske elektrarne v Zaporožju, sta danes zatrdili ruska in ukrajinska stran, ki krivdo za incident zvračata druga na drugo. Mednarodna agencija za jedrsko energijo pa je sporočila, da za zdaj ni neposrednega tveganja za jedrsko varnost, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je pojasnila, da je seznanjena s poročili o poškodbah na ukrajinskem jezu Kahovka. Kot so zapisali na družbenem omrežju Twitter, njihovi strokovnjaki v nuklearki Zaporožje pozorno spremljajo razmere, v največji jedrski elektrarni v Evropi pa naj ne bi bilo neposrednega tveganja za jedrsko varnost.

Nuklearka v Zaporožju iz akumulacijskega jezera v sklopu hidroelektrarne na Dnepru dobiva vodo, ki jo potrebujejo za turbinske kondenzatorje in varnostne sisteme. Ukrajinski operater Energoatom, ki upravlja jedrsko elektrarno, je sporočil, da bi poškodbe jezu Kahovka lahko negativno vplivale na nuklearko, so pa razmere trenutno pod nadzorom. Kot so pojasnili, je bil hladilni bazen elektrarne ob 8. uri poln.

Tiskovni predstavnik ruskega jedrskega podjetja Rosenergoatom je za rusko tiskovno agencijo Interfax povedal, da nuklearka, ki jo zasedajo ruski vojaki, ni bila prizadeta.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je sicer danes opozoril, da se nevarnost jedrske katastrofe v elektrarni v Zaporožju po delnem zrušenju 150 kilometrov oddaljenega jezu hitro povečuje. "Svet je znova na robu jedrske katastrofe, saj je jedrska elektrarna v Zaporožju izgubila vir hlajenja. In ta nevarnost se zdaj hitro povečuje," je v izjavi za medije po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Podoljak.

Jez blizu frontne črte na jugu Ukrajine je bil močno poškodovan preteklo noč, ruska in ukrajinska stran pa krivdo za incident zvračata druga na drugo. 3,2 kilometra dolg in 30 metrov visok jez so na Dnepru zgradili leta 1956 v sklopu hidroelektrarne. Iz akumulacijskega jezera poleg nuklearke v Zaporožju z vodo oskrbujejo tudi polotok Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014.

8.05 Kijev trdi, da ukrajinske čete napredujejo na vzhodni fronti

Ukrajinske sile so napredovale okoli Bahmuta, BBC povzema besede namestnice obrambnega ministra Hanne Maljar. Ta je vzhodno mesto opisala kot "epicenter sovražnosti".

⚡️Defense Ministry: Ukrainian forces on offensive in Bakhmut direction, other areas.



Ukraine's forces are successfully advancing in the Bakhmut direction along a "fairly wide front," Deputy Defense Minister Hanna Maliar wrote on Telegram on June 5. https://t.co/bU3WpW6lig — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 5, 2023

Ukrajinska protiofenziva je "pripravljena na začetek", je zapisal Maljarjeva v ponedeljkovi objavi na družbenih omrežjih ter dodala, da so vojaške enote kljub močnemu odporu in sovražnikovim poskusom, da zadržijo svoje položaje, napredovale v več smereh med boji. Povedala je, da so v krajih Orihovo-Vasulivka in Paraskoviivka ukrajinski vojaki pridobili od 200 do 1.600 metrov ozemlja, medtem ko so v krajih Ivanivske in Kliščiivka napredovali med 100 in 700 metri. Vse štiri vasi so nekaj kilometrov od Bahmuta.

Ukraine’s Deputy Defense Minister Hanna Maliar has announced that the Ukrainian Army has taken between 200-1,600 meters of ground on various stretches of the frontline near Orikhovo-Vasylivka and between 100-700 meters on various stretches near Ivanivske-Klishchiivka. pic.twitter.com/waR6bvhyj8 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 5, 2023

Ločeno je ruska vojska sporočila, da je v ponedeljek odvrnila nov napad v vzhodnem delu Donecka.

Ponedeljkove trditve Ukrajine in Rusije niso bile neodvisno preverjene.

6.15 Uničen pomemben jez v bližini Hersona, v teku evakuacija

Južno poveljstvo ukrajinskih sil je zjutraj sporočilo, da so ruske sile porušile jez Nova Kahovka.

"Obseg uničenja, hitrost in količina vode ter verjetna območja poplav še razjasnjujemo," je poveljstvo objavilo na svoji strani na Facebooku. Reuters teh navedb ni mogel neodvisno preveriti.

Oleksandr Prokudin, ukrajinski guverner regije Herson, je na Telegramu objavil videoposnetek, v katerem je povedal, da bo zaradi poškodbe jezu Nova Kahovka "voda dosegla kritično raven v petih urah" in da se je začela evakuacija. Lokalne prebivalce že evakuirajo z nevarnih območij.

Po navedbah britanskega BBC je kasneje povedal, da je poplavljenih že najmanj osem različnih naselij na območju, oblasti pa se pripravljajo na nadaljnje poplave po vsej regiji. Po njegovih besedah poplave ogrožajo najmanj 16.000 ljudi.

V sporočilu na Telegramu je Prokudin pojasnil še, da prebivalce iz ogroženih regij z avtobusi evakuirajo v Herson, nato pa jih bodo premestili v različna mesta po državi, tudi prestolnico Kijev. Dodal je, da bodo opoldne ljudi iz Hersona z vlakom evakuirali v mesto Mikolajiv.

Ruska stran po drugi strani trdi, da so poškodbe na jezu Kahovka posledica ukrajinskega obstreljevanja. "Voda je narasla," je po poročanju ruskih državnih tiskovnih agencij dejal ruski župan Nove Kahovke Vladimir Leontjev. Povedal je, da je uničen zgornji del hidroelektrarne, jez pa ne. Po njegovih besedah sicer za zdaj ni potrebe, da bi civiliste prepeljali na varno, povzema STA.

Ukrajinski guverner regije Herson je potrdil, da so Rusi porušili Kahovko, in prebivalce pozval, naj čim prej zapustijo nevarna mesta. Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaradi incidenta na jezu sklical sejo sveta za nacionalno varnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vodja predsednikovega kabineta Andrij Jermak pa je na Telegramu zapisal, da gre za še en vojni zločin ruskih teroristov.

Ogromen jez Nova Kahovka, ki blokira reko Dneper gorvodno od Hersona, kamor napredujejo ukrajinske sile, je v zadnjih tednih pridobil ključni strateški pomen. Od lanskega oktobra sta Rusija in Ukrajina druga drugo večkrat obtožili, da nameravata razstreliti jez z eksplozivom, kar bi poplavilo velik del območja dolvodno in verjetno povzročilo obsežno uničenje okoli mesta Herson.