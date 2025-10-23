Slovenski košarkar Vlatko Čančar znova preživlja težke čase. Nekdanji član Denver Nuggets je v sredo uradno prekinil pogodbo z milansko Olimpio, zdaj pa iz Italije na dan prihajajo nove informacije, po katerih naj bi 28-letni košarkar zaradi ponovne poškodbe že prečrtal letošnjo sezono.

Veliki načrti za vrnitev na košarkarski parket so se za Vlatka Čančarja končali ekspresno hitro in klavrno. Slovenski košarkar je v tej sezoni za milansko Olimpio odigral le peščico minut na dveh evroligaških tekmah, zatem pa zaradi težav s kolenom obsedel, nato izpadel iz kadra italijanske ekipe, na koncu pa ostal tudi brez nadaljnjega sodelovanja z milanskim klubom, s katerim naj bi slovenski košarkar sporazumno končal poškodbo.

Čančar se je ob dogajanju v Milanu zavil v molk, s svojega profila na Instagramu je izbrisal vse fotografije in objavil videoposnetek z motivacijskim nagovorom. "Romans 8:18, bolečina, ki jo čutiš, ni nič v primerjavi z veseljem, ki prihaja. To je realnost, to je življenje. Ne glede na vse slabo prihaja nekaj dobrega," ob tem pa v svoj opis profila zapisal besedo potrpežljivost. Milanski klub je že pred tem našel tudi "zamenjavo" za Slovenca, saj je v svoje vrste pripeljal člana Valencie Nata Sestino.

Že končal sezono?

Kot da težav za Primorca še ne bi bilo dovolj, pa zdaj iz Italije prihajajo še bolj skrb vzbujajoče novice. Kot poroča Repubblica-Milano, naj bi Slovenec zaradi ponovne poškodbe kolena, na katerem je že prestal operativni poseg, končal sezono. "Medtem ko čaka na pravo zmagovito formulo, se Ettore Messina ukvarja z zasedbo, iz katere je bil Vlatko Čančar že odstranjen. Slovenski košarkar z NBA izkušnjami ni nikoli okreval po težavah s kolenom, spet se je znašel pod nožem in že končal sezono," so zapisali pri Repubblici-Milano.

Za milansko Olimpio je odigral le dve uradni tekmi. Foto: Guliverimage

"Končanje pogodbe je bila v tem primeru avtomatska rešitev in prihod Nata Sestine je bil jasen pokazatelj, v katero smer se nagiba situacija," so še zapisali. Ob tem pa so se v zvezi z dogajanjem oglasili tudi pri portalu Eurodevotion. "Naši viri so potrdili, da je pogodba, podpisana julija, vključevala klavzulo o odstopu od pogodbe za klub v primeru poškodbe istega kolena, ki je igralcu povzročalo toliko težav v preteklih dveh sezonah," so zapisali, kar pomeni, da je bil konec skupne zgodbe za Slovenca neizbežen.

Kariero 28-letnega Vlatka Čančarja so v zadnjem času povsem skazile poškodbe. Potem ko si je poleti 2023 poškodoval kolenske vezi na levi nogi je zaradi tega izpustil celotno sezono. Zatem se je odločil obrniti nov list, po sklenjeni takrat novi pogodbi z Denverjem se zdravstvene težave Primorca niso ustavile. Zatem je novembra 2024 Primorec prestal artroskopsko operacijo levega kolena, po kateri so mu zdravniki odredili osem tednov počitka. Po naslednji daljši odsotnosti pri Denverju ni več dobil prave priložnosti, v minuli sezoni je tako v rednem delu za Denver igral le na 13 tekmah rednega dela in le na eni v končnici. Tako je bilo bolj ali manj jasno, da Čančarja po končani sezoni čaka na novo obrnjen list v njegovi karieri, tudi na tem pa je že zapisano končno ločilo, veliko prej kot bi si želel sam in tudi slovenski ljubitelji košarke. Navsezadnje je Čančar zaradi priprav na novo klubsko sezono z Milanom izpustil tudi letošnji EuroBasket.

