Že pred dnevi so bile glasne govorice, da se bo košarkar Vlatko Čančar v kratkem poslovil od milanske Olimpie. Zdaj je to postalo tudi uradno.

Italijanski evroligaš je 28-letnega slovenskega košarkarja poleti v klub pripeljal kot veliko okrepitev. A so kmalu za tem naleteli na težave. Slovenski košarkar ima v zadnjih letih velike težave s poškodbo kolena. In kot kaže, se te težave še vedno nadaljujejo. Pri italijanskem klubu so ugotovili, da nima smisla vztrajati.

Želijo mu hitro okrevanje

"Olimpia Milano in Vlatko Čančar sta se po obojestranskem dogovoru odločila za prekinitev veljavne pogodbe. Olimpia se zahvaljuje Čančarju za njegov doprinos, profesionalnost in predanost, ki jih je pokazal v tednih skupnega sodelovanja. Želimo mu, da se čim prej zdrav vrne na igrišča," so zapisali pri klubu.

Njegova statistika je ostala prazna

Primorski košarkar je v evroligi do zdaj zaigral le na dveh tekmah, pa še to v obrobni vlogi. Proti Crveni zvezdi je v prvem krogu igral nekaj več kot pet minut, v drugem krogu proti Partizanu pa nekaj več kot deset minut in ostal precej neviden.

Da je italijanske zgodbe konec, se je začelo namigovati že pred dnevi, ko se je milanska Olimpia okrepila s članom Valencie Natom Sestino, olje na ogenj pa je prilil še Čančar, ki je na svojem Instagramu profil izbrisal vse fotografije in objavil videoposnetek z besedami. "Romans 8:18, bolečina, ki jo čutiš ni nič v primerjavi z veseljem, ki prihaja. To je realnost, to je življenje. Ne glede na vse slabo prihaja nekaj dobrega," ob tem pa v svoj opis profila zapisal besedo potrpežljivost.

Preberite še: