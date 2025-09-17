S čim to jesen vabi slovenski biser?

Jesen je za mnoge najlepši letni čas. Ko se dnevi umirijo, gozdovi zažarijo v toplih tonih, zrak pa postane svež in jasen, se zdi, kot da je narava znova zadihala. V Kranjski Gori ta preobrazba dobi poseben pomen – vsak korak razkriva novo barvno kompozicijo, vsako jutro drugačno svetlobo. Prav zato je ta destinacija pravi raj za fotografe in ljubitelje narave. Ob vsem tem pa ne gre spregledati, da so nam te lepote – ki bi jih marsikdo iskal v tujini – pravzaprav na dosegu roke.

Foto: Shutterstock

Vas zanima, kako preživeti popoln jesenski oddih? V nadaljevanju smo zbrali nekaj izbranih doživetij, ki bodo vaš obisk Zgornjesavske doline naredila zares nepozaben.

V Kranjski Gori bo med 24. in 27. oktobrom zaživelo pravo ustvarjalno stičišče mladih talentov. V sklopu projekta Slikaj! Snemaj! Postani ustvarjalec! bodo potekale brezplačne delavnice digitalnega ustvarjanja, namenjene mladostnikom, ki jih zanimata svet vizualnega pripovedovanja in odgovornega spletnega komuniciranja.

Delavnice so zasnovane tako, da mladim na igriv, dostopen in sproščen način ponudijo vpogled v sodobna orodja in izraze, ki jih že vsakodnevno uporabljajo – le tokrat z jasnim ciljem in znanjem, kako jih uporabljati pametno, varno in ustvarjalno.

Udeleženci bodo skozi praktične izkušnje spoznali:

kako svojo idejo spremeniti v zgodbo – s pomočjo fotografije ali videa ,

, kako pametno in varno uporabljati telefone, tablice in spletna orodja,

in spletna orodja, kako objavljati odgovorno, z razumevanjem posledic in brez napak, ki bi jih kasneje lahko obžalovali.

Delavnice so zasnovane brez ocen in pritiskov – ponujajo prostor za ustvarjalnost, svobodo in izražanje.

Ustvarjalna jesen: noč čarovnic za vse generacije

Letos bo noč čarovnic v Kranjski Gori še posebej zabavna. Pripravljen je pester program, ki bo navdušil tako otroke kot odrasle. Čaka vas pravo čarovniško dogajanje:

izrezovanje strašnih buč,

priprava skrivnostnega napoja,

soba strahov, polna pajčevin, okostnjakov in čarovnic.

Za najmlajše bo poskrbel priljubljeni Nipke, ki bo s svojo glasbo ustvaril veselo in sproščeno vzdušje.

Večer pa bo dosegel vrhunec v dvorani Vitranc, kjer bosta nastopila:

Hamo & Tribute to Love – s prepoznavno mešanico nežnosti, porednosti in humorja,

– s prepoznavno mešanico nežnosti, porednosti in humorja, Mryf – energična indie rock skupina, ki zadnja leta navdušuje slovensko občinstvo.

Aktivna jesen

Jesenske barve v Kranjski Gori vabijo na sprehode in pohode. Narava se umirja, listi žarijo v odtenkih rumene, oranžne in rjave, v zraku pa diši po kostanju.

V Kranjski Gori se prve jesenske barve običajno začnejo pojavljati že v drugi polovici septembra, najlepši in najbolj intenzivni odtenki pa dosežejo vrhunec v začetku do sredine oktobra – seveda odvisno od vremena. To je čas, ko gozdovi zažarijo, razgledi postanejo še bolj slikoviti, vsak sprehod pa priložnost za odklop in čudovite fotografije.

Kranjska Gora in okolica v barvah jeseni

Priporočamo vam:

· Daljše sprehode po gozdovih, kjer poti vodijo do skritih izvirov, razglednih točk in manjših slapov. Posebej očarljivi so:

Zelenci – edinstven naravni rezervat,

– edinstven naravni rezervat, jezero Jasna , ki nudi razgled na okoliške vrhove in kristalno vodo,

, ki nudi razgled na okoliške vrhove in kristalno vodo, jezero Kreda – manj znan, a čudovit kotiček v dolini Radovne, dostopen na poti proti slapu Peričnik.

· V dolini Planice vas čakata še dva manj znana, a prav tako slikovita slapova:

slap Nadiža , slikovit in dostopen – hkrati tudi prvi izvir reke Save Dolinke,

, slikovit in dostopen – hkrati tudi prvi izvir reke Save Dolinke, slap Črne vode (Izginjajoči slap) pod Slemenovo špico, ki s svojo pojavnostjo preseneča in navdušuje.

Tudi Karavanke jeseni vabijo s svojo tišino, čudovitimi razgledi in dobro označenimi potmi. Če iščete pohodniške cilje, ki ponujajo kombinacijo barvite narave, miru in razgledov, priporočamo:

Tromeja (Peč) – priljubljena točka, kjer se stikajo meje treh držav. Z vrha se odpre razgled na Julijske Alpe, Ziljske Alpe ter Visoke in Nizke Ture.

– priljubljena točka, kjer se stikajo meje treh držav. Z vrha se odpre razgled na Julijske Alpe, Ziljske Alpe ter Visoke in Nizke Ture. Srednji Vrh – idilična planinska vasica z razgledom na mogočno Špikovo skupino. Pot je nezahtevna in ponuja pravo jesensko razglednico.

– idilična planinska vasica z razgledom na mogočno Špikovo skupino. Pot je nezahtevna in ponuja pravo jesensko razglednico. Planina Dovška Rožca – prijetna gorska planina, od koder lahko nadaljujete pot proti Dovški Babi ali Hruškemu vrhu.

– prijetna gorska planina, od koder lahko nadaljujete pot proti Dovški Babi ali Hruškemu vrhu. Slemenova špica – jeseni ena najbolj priljubljenih tur zaradi zlato obarvanih macesnov, ki ustvarijo pravljično kuliso. Primerna tudi za družine in fotografe.

– jeseni ena najbolj priljubljenih tur zaradi zlato obarvanih macesnov, ki ustvarijo pravljično kuliso. Primerna tudi za družine in fotografe. Trupejevo poldne (1931 metrov) – manj obljuden, a izjemno lep vrh, obdan z zlatimi macesni. Pot ponuja čudovite razglede na obe strani meje – tako na slovensko kot avstrijsko stran.

Jesenska kulinarika in sprostitev

Po pohodu, ustvarjanju ali raziskovanju narave se prileže nekaj toplega in domačega. V Kranjski Gori boste zlahka našli kotiček, kjer vas bodo postregli z jedmi, ki jih navdihuje jesen in bogastvo lokalnih sestavin.

Na jesenskih menijih prevladujejo:

bučne juhe in pečene buče,

jedi iz divjačine, gob in krompirja,

domači štruklji in sladice, ki dišijo po cimetu in jesenskih sadežih.

Jesenski oddih po vašem ritmu Kranjska Gora je kraj, kjer se "slow living" ne prodaja – tukaj se preprosto živi. Ob jezerih, kjer se v mirni vodi zrcalijo gore. V zavetju dreves, kjer tišina pove več kot besede. V velnes kotičkih, kjer telo in misli spet najdejo ravnovesje. Jeseni ponuja to, česar nam pogosto zmanjka: čas za oddih, za bližino, za stik z naravo in sabo. Ne glede na to, ali vas navdušujejo ustvarjalne ideje, sproščeno druženje, razgibani pohodi ali uživanje v vrhunski lokalni kulinariki – v Kranjski Gori vse to zaživite na enem mestu.

Foto: Shutterstock