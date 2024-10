Policija aretirala solastnika Celjskih mesnin

Na Hrvaškem je policija danes pridržala Miljenka Pivca, solastnika hrvaškega živilskega velikana Mesna industrija Braća Pivac, ki je od letos 40-odstotni lastnik Celjskih mesnin. Pivca in osem drugih oseb sumijo goljufije, in sicer naj bi neupravičeno poskusili pridobiti za devet milijonov evrov subvencij za svinjerejo. Preiskavo vodi zagrebški urad evropskega državnega tožilstva.

Na Hrvaškem so že od jutra potekale hišne preiskave na več lokacijah, evropsko državno tožilstvo in policija pa preiskujeta dejanja devetih hrvaških državljanov.

Pridržanih je bilo več osumljencev, tudi nekateri ključni trenutni in nekdanji posamezniki v vodstveni hierarhiji podjetja Mesna industrija Braća Pivac, med drugim Miljenko Pivac, Igor Miljak, Vilim Simon in Alen Kajmović, poroča več hrvaških medijev.

Osumljeni so, da so med letoma 2018 in 2023 evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in hrvaški državni proračun poskušali oškodovati za okrog devet milijonov evrov. To naj bi storili z izdajanjem ponarejenih vlog za pridobitev subvencij za svinjerejo, čeprav so vedeli, da njihovo podjetje ne izpolnjuje pogojev za pridobitev subvencij.

Ukradli naj bi že več kot pet milijonov evrov, nato pa se zataknilo

Kot poroča Jutarnji list, so osumljenci s prevaro uspešno pridobili za okrog 5,4 milijona javnih sredstev, prvi sumi, da so bila sredstva morda dodeljena neupravičeno, pa so se pojavili leta 2022, ko je pristojna hrvaška agencija blokirala nadaljnja izplačila.

Hrvaška policija je po nalogu evropskega javnega tožilstva Braćo Pivac zaradi domnevne subvencijske prevare sicer začela preiskovati junija letos.

Poskusili so postati večinski lastnik Celjskih mesnin

Ime Mesna industrija Braća Pivac se je v zadnjem letu večkrat pojavilo tudi v slovenskem medijskem prostoru, in sicer zaradi vstopa v lastniško strukturo enega največjih domačih živilskih podjetij, Celjskih mesnin, in kasnejšega neuspešnega poskusa nakupa večinskega lastniškega deleža v celjskem podjetju.

Hrvati so maja letos namreč pridobili 40-odstotni lastniški delež v avstrijski družbi CM Invest, ki je uradno edini lastnik Celjskih mesnin. Nato so od direktorja celjske družbe želeli pridobiti še večinski delež, a se je zataknilo, saj je registrsko sodišče v Celovcu direktorju Celjskih mesnin Izidorju Krivcu prepovedalo razpolaganje z njegovim lastniškim deležem v podjetju CM Invest. S tem sta sodišče in tožilstvo vsaj za nekaj časa preprečila prodajo Celjskih mesnin Hrvatom.