Nad posledicami prodaje skupine Panvita hrvaški storitveni družbi Mplus, ki bo dobila pravico do upravljanja z več kot 3.500 hektarji državnih kmetijskih zemljišč, so zaskrbljeni tudi v Sindikatu kmetov Slovenije. Po njihovi oceni bi lahko imelo prepuščanje zemljišč tujim upravljavcem dolgoročno velike posledice na prehransko suverenost države.

Kot so izpostavili v današnjem sporočilu za javnost, je prodaja večinskega deleža podjetja v gospodarskem svetu povsem normalno dejstvo, prodaja skupaj s pravico do uporabe in upravljanja z več kot 3.500 hektarji kmetijskih zemljišč v lasti države pa je nekaj povsem drugega. "Prepuščanje naravnih bogastev slovenskega naroda tujim upravljavcem bo imelo dolgoročno velike strateške posledice za prehransko suverenost Slovenije," so izpostavili.

Od odgovornih zahtevajo, da v prihodnje omejijo ali preprečijo prenos upravljanja naravnih bogastev, med katerimi so tudi kmetijska zemljišča, tujcem ali gospodarskim družbam, ki so večinsko v tuji lasti.

"Na kocki je prehranska suverenost države"

Ob tem so spomnili, da so ob spremembi zakonodaje že pred leti zahtevali, da v kolikor tuji državljan ali podjetje prevzame večinski delež v podjetju, to ne bi moglo prenesti pravic do upravljanja kmetijskih zemljišč. Dodali so, da so na to opozorili tudi ob prevzemu Perutnine Ptuj.

"Ko tujec postane lastnik kmetije oziroma kmetijskega podjetja, je na kocki tudi prehranska suverenost države. Kmetijska podjetja namreč javno zatrjujejo, da zagotavljajo pretežni delež pridelave hrane v Sloveniji," so prepričani v sindikatu. Ob tem se sprašujejo, ali prehranska suverenost države skrbi samo kmete in ali bodo kmetijska podjetja z večinskim tujim lastnikom na slovenskih poljih "skrbela za slovensko prehransko suverenost ali le interes lastnika".

Po oceni sindikata je zdaj "zadnji čas, da se odločevalci v korist slovenskega naroda postavijo zase in za nas in ob poteku zakupnih pogodb odvzamejo državna kmetijska zemljišča pravnim subjektom v večinsko tuji lasti".

Skeptični tudi v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije

Podobna opozorila v zvezi s prodajo Panvite hrvaški storitveni družbi Mplus so v sredo izpostavili tudi v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Kot je v izjavi medijem poudaril predsednik zbornice Roman Žveglič, skupina Panvita od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS najema več kot tri tisoč hektarjev kmetijskih zemljišč, za katera novi lastniki avtomatsko pridobijo zakupne pogodbe.

V luči tega se je zavzel za spremembe zakona o skladu kmetijskih zemljišč, ki bi ob menjavi lastnikov omogočile prekinitev starih in sklenitev novih najemnih pogodb, kar so v zbornici predlagali že ob prodaji Perutnine Ptuj ukrajinskemu lastniku. Po Žvegličevih navedbah bi si morala tako, kot to velja za posamezne fizične lastnike, tudi "država vzeti pravico, da s svojo lastnino sama razpolaga". "Ne vemo, kako se bodo stvari odvijale naprej. Tuji lastniki imajo svoje resurse in strategijo, kar lahko v končni fazi dolgoročno samo oslabi prehransko varnost Slovenije," je še ocenil predsednik zbornice.