"Očitno tega problema vlada ne zaznava ali je ne zanima, ker se ukvarja sama s sabo"

Pogosto se hvalimo, da je Slovenija turistično privlačna dežela tako z vidika pokrajinske raznolikosti kot atraktivnosti vse leto. Pa znamo to dobro unovčiti? Ob tem, da v Sloveniji pogosto sprejemamo še ostrejšo zakonodajo, kot jo predpisuje EU, podatki Trgovinske zbornice Slovenije vsekakor ne govorijo temu v prid. Zaradi dnevnih migracij, selitev, davčnih in administrativnih ovir, med njimi prepoved dela ob nedeljah in med prazniki, se zapirajo podeželske trgovine, s čimer izgubljajo tako tamkajšnji prebivalci kot tudi turisti, ki se zato ravno v času počitnic in praznikov odpravljajo po nakupih v sosednje države. Številke so zgovorne.

Slovensko podeželje ima svoje specifike, ki pa se jih v zadostni meri ne upošteva pri sprejemanju zakonodaje. Ta namreč sledi evropskim direktivam in uredbam, ki pa prepogosto ne upoštevajo specifik manjših držav, kot je Slovenija, kar se odraža tudi v trendu zapiranja trgovin na podeželju.

Na podeželju se trgovine zapirajo

Okolica Ormoža Foto: Shutterstock

V Sloveniji je zaradi kratkih razdalj med kraji zelo značilna dnevna migracija prebivalcev. Delovno aktivni tako svoje nakupe opravijo v večjih mestih, medtem ko na podeželju nakupujejo predvsem starejši ter lokalni kmetje in podjetniki. A ker se njihovo število manjša, se z njimi manjšata tako ponudba lokalnih pridelovalcev kot tudi število kupcev.

Posledično se na podeželju zapira vse več trgovin, z njimi pa se je v vseh slovenskih občinah, z izjemo osrednjeslovenske, delež zaposlenih v trgovinah zmanjšal oziroma stagnira. V osrednjeslovenski regiji se je ta delež po Sursovih podatkih od leta 2015 povečal, z njim pa tudi delež zaposlenih, ki se v to regijo vozijo iz drugih koncev Slovenije.

Zapiranje trgovin pa ni le udarec za lokalno gospodarstvo. Pomeni tudi otežen dostop starejših ljudi do blaga, s tem pa jim je ukradena tudi priložnost za druženje in socializacijo.

Slovenska samooskrba pod vprašajem Ob tem je skrb vzbujajoč tudi padec samooskrbe s kmetijskimi proizvodi. Pri krompirju je samooskrba Slovenije le še 36-odstotna. Podatki so skrb vzbujajoči tudi pri sadju in zelenjavi, kjer seveda močno nihajo med sezonami. Nekoliko pa je v zadnjih letih narasla samooskrba pri mesu. Foto: Shutterstock

Zaprtje prodajaln ob nedeljah in praznikih

A vse to še zdaleč niso edine težave, s katerimi se soočajo podeželske trgovine. Nanje je močno vplivala tudi prepoved dela ob nedeljah in praznikih. Prav takrat namreč podeželje obišče večje število ljudi, turisti se morajo zato po nakupih odpraviti čez mejo. Tudi lokalno delovno prebivalstvo, ki sicer dnevno migrira v večja mesta in ima med tednom številne obveznosti, bi se v nedeljo lažje odpravilo v bližnjo trgovino.

Trgovinska zbornica Slovenije opozarja odločevalce

Prav specifična narava malih trgovcev pomeni, da zanje nove in nove davčne ter administrativne obremenitve predstavljajo ovire, ki jih vse težje premagujejo. Na to opozarjajo tudi pri Trgovinski zbornici Slovenije. Dvig cen električne energije, rast stroškov dela, visoki stroški financiranja pri bankah in prilagajanje številnim novim predpisom, vse to vodi v zapiranje trgovin in s tem do odmika od zelenih in lokalnih trajnostnih pristopov, h katerim naj bi stremeli tako država kot Evropa.

Mag. Mariča Lah Foto: Tzs

Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije, mag. Mariča Lah, tako pravi: "Ob vsem naštetem se postavlja logično vprašanje: ali pristojni odločevalci in lokalne skupnosti pozabljajo na podeželske trgovce? Se sploh zavedajo, da je od obstoja podeželskih trgovcev odvisno veliko število delovnih mest, s tem pa tudi preživetje številnih družin, ki delujejo v trgovinski panogi?"

"Mnogi so tik pred tem, da dejavnost opustijo, saj ne zmorejo več pritiska vedno večje birokracije, naraščajočih stroškov energentov in vedno novih davčnih ter drugih administrativnih bremen. Od pristojnih zato pričakujemo, da bodo pokazali razumevanje za položaj malih trgovcev in sprejeli ustrezne ukrepe, ki bodo zrahljali birokratski in davčni primež ter omogočili njihov obstoj in s tem ne samo ohranitev delovnih mest, ampak tudi ohranitev kupne moči na podeželju, dostopa do osnovnih življenjskih potrebščin za starejše, ki ne uporabljajo sodobnih načinov nakupovanja, ter posredno s tem omogočili razvoj turizma, ki je prav tako pomembna gospodarska panoga, od katere živijo številni prebivalci Slovenije," dodaja mag. Mariča Lah.

Piran Foto: Shutterstock

Mali trgovci se borijo za obstanek

Za mnenje smo povprašali tudi nekaj slovenskih lokalnih trgovcev, ki so zagnani in pripravljeni trdo delati, a se še kako zavedajo težkega položaja, v katerem so se znašli.