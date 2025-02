Trajno delamo sijajno: tako lahko trajnostne zgodbe pišemo skupaj z zaposlenimi

Najlepše zgodbe so tiste, ki jih ustvarjamo skupaj – ko majhna dejanja povežejo ljudi v želji po boljšem svetu, nastanejo velike zgodbe, ki vodijo do pozitivnih sprememb. Takšne zgodbe pišejo tudi v Lidlu Slovenija, kjer verjamejo, da lahko povezani ustvarjamo boljši svet.

Hranozavesten obrok je nastal na dogodku Zbudi svojo hranozavest ob slovenskem dnevu brez zavržene hrane. Foto: MP produkcija / Lidl Slovenija

Nedavno so v Lidlu Slovenija svoje dosežke na področju družbene odgovornosti in trajnosti predstavili v tretjem trajnostnem poročilu Trajno delamo sijajno. In to poročilo je – kot vsa, ki so jih doslej ustvarili v Lidlu – nekaj posebnega. Ni namreč le pregled ciljev, dosežkov, projektov in številk, ampak mozaik srčnih trenutkov in navdihujočih zgodb, ki jih v podjetju soustvarjajo skupaj z zaposlenimi, kupci, dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji ter lokalno skupnostjo.

Ena od izbranih zgodb za boljši svet, ki so jo predstavili ob izdaji trajnostnega poročila in v kateri sodelujejo s partnerji, je tista o hranozavesti. To je zgodba, ki spodbuja ozaveščen odnos do hrane za manj odpadkov. Z njo so skupaj s partnerji dosegli, da je 24. april postal slovenski dan brez zavržene hrane.

Glavni junaki zgodbe otroci Ekošole in Lidlovi ambasadorji

Tako kot vsaka zgodba ima tudi ta glavne junake, ki nastopajo v trajnostni kampanji Lidla Slovenija – Saša, Ajdo in Kiana. Sašo Šketa, Lidlov kulinarični ambasador in velik zagovornik hranozavestnega življenjskega sloga, je že lani postal obraz kampanje Zbudi svojo hranozavest.

"Hrana ni in ne sme biti odpadek. Tudi iz živil, ki na prvi pogled niso videti najlepša ali jim bo kmalu potekel rok, lahko ustvarimo novo zanimivo jed. Vesel sem, da se tega zavedajo že otroci, ki se v okviru projekta Hrana ni za tjavendan z različnimi aktivnostmi lotevajo zmanjševanja količine odpadne hrane v vrtcih in šolah. Hranozavestno miselnost pa seveda prenesejo tudi v domače okolje," je o hranozavestnem odnosu povedal Sašo.

»Zgodba o hranozavesti« iz trajnostne kampanje, ki je pospremila izdajo tretjega trajnostnega poročila. Foto: Lidl Slovenija

Pomembno poglavje v Lidlovi hranozavestni zgodbi je tudi projekt Hrana ni za tjavendan, ki ga v Lidlu Slovenija skupaj z Ekošolo izvajajo že deset let. V lanski, deveti sezoni pobude je več kot šest tisoč otrok v skoraj 300 slovenskih šolah in vrtcih uspešno zmanjšalo količino odpadne hrane. Med njimi sta bila tudi Kian Gostinčar in Ajda Homar, osnovnošolca, ki ju je projekt naravnost navdušil.

"Vse aktivnosti, ki jih izvajamo na šoli v okviru projekta Hrana ni za tjavendan, so nama zelo všeč. Najboljše so kuharske delavnice, kjer skupaj ustvarjamo recepte, v katerih uporabimo hrano, ki na prvi pogled ni več najlepša," sta o sodelovanju pri projektu povedala Ajda in Kian.

V desetih letih projekta Hrana ni za tjavendan je sodelovalo 377 različnih ustanov, ki so na leto količine odpadne hrane v povprečju zmanjšale za 30 odstotkov, nekatere med njimi tudi za več kot 95 odstotkov.

Knjižica Reciklirana kuharija združuje recepte sodelujočih šol in vrtcev v programu Hrana ni za tjavendan. Foto: MP produkcija / Lidl Slovenija

Hranozavestno gibanje Lidla Slovenija in partnerjev

V Lidlu Slovenija že vrsto let tudi z drugimi pobudami ozaveščajo in izobražujejo o pomenu skrbnega ravnanja s hrano. Lani so v okviru kampanje Zbudi svojo hranozavest skovali novo besedo hranozavest, ki poudarja pomen ozaveščenega odnosa do hrane za manj zavržkov in uravnotežen življenjski slog. V njej so s serijo trajnostnih kuharskih predpasnikov sodelovali mladi modni oblikovalci in ambasadorji Lidla Slovenija. Kampanja je zaživela prav na 24. april, ki ga je slovenska vlada leta 2023 na pobudo Lidla Slovenija in njihovih partnerjev – Ekošole, Ekologov brez meja, Zveze prijateljev mladine Slovenije, podjetja TAM-TAM, ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Etri skupine z Mini tovarno – razglasila za slovenski dan brez zavržene hrane.

V Lidlu se zavedajo svoje odgovornosti do ljudi in okolja, zato količine odpadne hrane zmanjšujejo na sistemski ravni, med drugim z optimizacijo procesov naročanja živil in nižanjem cen pred potekom roka uporabe. Od leta 2017 pa v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami pomoči potrebnim donirajo tudi presežno hrano, ki ostaja v Lidlovih trgovinah po zaprtju.

Številne zgodbe za boljši svet

Zgodba o hranozavesti je le ena od mnogih, ki jih v Lidlu Slovenija pišejo že vse od leta 2013 v okviru svoje trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet. Med drugim so z dvema akcijama Plastenke za Junake zbrali več kot milijon plastenk oziroma skoraj 30 ton plastike in Junakom 3. nadstropja skupno donirali 48.572 evrov za pomoč otrokom, obolelim za rakom. Letno v podjetju podprejo več kot 200 dobrodelnih projektov in organizacij ter tako namenijo več kot 1,2 milijona evrov za pomoč skupnosti.

Predaja donacije Zavodu Naš kuža v okviru projekta Koraki za tačke. Foto: Lidl Slovenija

Trajnostne zgodbe spremlja Lidlovo tretje trajnostno poročilo Trajno delamo sijajno

Ker v podjetju verjamejo, da so prav lidlovci in lidlovke glavno gonilo trajnostnega razvoja, so jih vključili v ustvarjanje edinstvene vizualne podobe tokratnega poročila. Zanj so posneli več kot 350 polaroidnih fotografij, ki prikazujejo različne trajnostne zgodbe iz delovnega vsakdana zaposlenih v Lidlu Slovenija, polaroidne fotografije pa so tudi osrednji del trajnostne kampanje.

Naslovnica Lidlovega tretjega trajnostnega poročila Trajno delamo sijajno. Foto: Lidl Slovenija

